The Raid : Michael Bay va produire un remake pour Netflix

Le film d'action "The Raid" va avoir droit à un remake américain produit par Michael Bay pour Netflix. La mise en scène a été confiée à Patrick Hughes, réalisateur de "Expendables 3" et "Hitman and Bodyguard".

The Raid, une référence pour la baston

Les vrais savent que dans le genre du cinéma d'action The Raid se place très haut. Réalisé par Gareth Evans et sorti en 2012, le film indonésien est une véritable claque. Partant d'un scénario plutôt basique (une unité d'élite de la police se retrouve dans un immeuble rempli de hors-la-loi et doit progresser d'étage en étage), le réalisateur s'est appuyé sur une mise en scène dynamique et des combats parfaitement chorégraphiés. C'est simple, devant The Raid, on prend un pur plaisir à voir deux clans se castagner sans relâche. C'est brut, violent et absolument jouissif.

Le résultat doit également beaucoup à ses interprètes, dont Iko Uwais, révélé par ce film avant de revenir pour The Raid 2. Il sera d'ailleurs prochainement dans Expendables 4. Enfin, bien que le film n'ait pas attiré grand monde lors de sa sortie dans les salles, il s'est fait une petite réputation par la suite avec le téléchargement illégal - ce qui est évidemment dommageable pour le distributeur.

Un remake prévu sur Netflix

Dix ans après, on parle encore de The Raid. Non pas pour un troisième opus (malheureusement), mais parce que Deadline annonce qu'un remake serait en préparation du côté de Netflix. La plateforme de streaming a pour l'occasion réuni du beau monde. En effet, la production du film a été confiée à Michael Bay et XYZ Films (la société derrière le film original). Plus besoin de présenter le réalisateur habitué à tout faire péter sur ses plateaux de tournage. De son côté, Gareth Evans devrait se voir offrir un rôle de producteur exécutif.

The Raid ©XYZ Films

Enfin, du côté de la réalisation, c'est Patrick Hughes qui a été engagé. Ce dernier a récemment mis en scène Expendables 3 (2014) avant de diriger Hitman and Bodyguard (2017) et sa suite (2021). Son prochain film, The Man from Toronto, doit sortir cette année. Il devrait donc pouvoir s'atteler au remake de The Raid très prochainement, même si aucune date de diffusion n'a été indiquée.