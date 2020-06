The Secret sur Netflix : le terrifiant Tall Man vu par Pascal Laugier

Sorti en 2012, "The Secret" de Pacal Laugier avec Jessica Biel n'a pas connu le succès en salles, mais vient d'être récemment ajouté au catalogue Netflix. On vous raconte l'histoire du Tall Man, légende urbaine exploitée dans ce long-métrage injustement méconnu.

"Où sont les enfants ?" Voici la question posée sur l'affiche de ce film à énigme sorti en 2012. Le long-métrage du cinéaste français Pascal Laugier, porté par la talentueuse Jessica Biel, place son intrigue dans la petite ville de Cold Rock, dans l'Amérique profonde. La comédienne se surpasse dans ce thriller particulièrement malin dont elle est de surcroît l'une des productrices. D'autant que le réalisateur ne jurait que par elle, après avoir découvert l'actrice dans le remake de Massacre à la tronçonneuse. Dès lors, il a su qu'il avait trouvé la perle rare et Biel a fini par rejoindre le projet.

Dans The Secret, La ville de Cold Rock est continuellement marquée par la tragédie. De nombreux enfants y ont disparu, enlevés à leurs familles par une force mystérieuse. Chaque habitant a son idée sur l'origine de ces kidnappings. Julia (Jessica Biel), médecin dans cette zone minière laissée pour compte, n'a que faire de ces légendes destinées à effrayer quiconque les écoute. Jusqu'au jour où on enlève son fils de six ans sous ses yeux. Julia se lance à la poursuite du mystérieux ravisseur, pleinement consciente qu'elle ne reverra jamais son fils si elle le perd de vue.

Peurs profondes dans The Secret

Le créateur des dérangeants Martyrs et Saint-Ange revient ainsi avec un long-métrage moins glauque - du moins frontalement. Intitulé The Tall Man dans sa version originale, le film s'articule autour de ce fameux monstre kidnappeur d'enfants, à l'origine de la disparition définitive de 0,3% des 750 000 enfants enlevés chaque année aux Etats-Unis. Ce grand être vêtu de noir emporte donc les plus jeunes dans son sillage pour l'éternité. Une légende urbaine bien présente en Amérique que le film franco-canadien se plaît à exploiter avec ruse.

Les histoires sur le Tall Man, qui porte aussi d'autres noms à travers le monde, remontent à l'antiquité. Il apparaît dans diverses mythologies et de nos jours se rapproche du Slender Man, autre créature bien connue aux USA, "découverte" dans les années 2000 sur le web. Ce nouveau monstre a entre autres donné son nom à un jeu vidéo d'épouvante.

Une menace mythologique et invisible

Dans l'Allemagne des années 1500, on fait état d'un être similaire, sculpté par Hans Freckenberg, artisan renommé de l'époque. Si les interprétations de son oeuvre varient du tout au tout, évoquant une métaphore de la religion ou de la peste, certains sont convaincus qu'il représente Der Grossmann, ou le Tall Man, considéré en ces temps reculés comme un être magique venu des bois. Découvrez le témoignage glaçant d'un parent, issu d'un journal daté du début du XVIIIe siècle.

Mon enfant, mon Lars... il a disparu. Arraché à son lit. La seule chose que j'ai trouvée était un morceau de tissu noir. Lars avait fait irruption dans ma chambre hier, hurlant à pleins poumons. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire et il m'a raconté une absurde histoire sur Der Grossmann. Je n'y croyais pas, au début, et maintenant il a disparu. Nous devons retrouver Lars et ma famille doit fuir avant d'être tuée. J'implore ton pardon, mon fils... j'aurais du t'écouter. Puisse Dieu me pardonner.

La peur viscérale du monstre qui enlève les enfants est commune à toutes les cultures et a été déclinée sous d'innombrables formes et dans bien des films. Toutefois, avec The Secret, Pascal Laugier surfe habilement sur les codes de ce mythe glauque au possible. En résulte un thriller atypique, déroutant, très bien écrit et interprété avec justesse. Vous pensez avoir tout compris ? Le Tall Man n'a pourtant pas fini de vous surprendre...

Veillez à rester hors de sa portée tout en découvrant The Secret sur Netflix !