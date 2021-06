The Shrink Next Door : premier trailer pour la série Apple avec Paul Rudd et Will Ferrell

Connus pour leurs comédies potaches, Paul Rudd et Will Ferrell sortent quelque peu de leurs sentiers battus avec "The Shrink Next Door". La première bande-annonce de cette nouvelle mini-série Apple est d’ailleurs là pour le démontrer. Une fois encore, la plateforme de streaming prouve qu’il faudra compter sur elle durant les prochaines années.

Apple TV+ : la plateforme qui monte

Derrière les poids lourds du streaming que sont Netflix, Amazon Prime et Disney+, Apple TV+ fait ce qu'il faut pour rester visible. En effet, depuis son lancement le 1er novembre 2019, la plateforme a su s’attacher les services d'un bon nombre de célébrités (Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Jason Momoa, Oprah Winfrey), afin qu'ils soutiennent la création de ses programmes originaux. Cela lui a permis de se faire rapidement remarquer, notamment par le biais de prestigieuses cérémonies.

Ainsi, depuis ses débuts, Apple TV+ a reçu 105 prix et a obtenu 358 nominations. Un joli palmarès critique qui lui permet d’attirer de plus en plus d’abonnés sur son service. Rappelons d’ailleurs que c’est sur cette plateforme que sera diffusée la dernière production très attendue de Martin Scorsese : Killers of the flower moon qui réunira Leonardo Di Caprio et Robert de Niro.

Paul Rudd et Will Ferrell, comme vous les avez rarement vus

The Shrink Next Door pourrait bien être une nouvelle production Apple acclamée par la critique. En effet, son sujet et son casting sont généralement des éléments très appréciés des grandes cérémonies. La mini-série est tirée du podcast éponyme crée par Joe Nocera. Elle suit la vie d’un psychiatre des stars, le Dr Isaac "Ike" Herschkopf (Paul Rudd), qui va s’occuper d’un nouveau patient nommé Marty (Will Ferrell). Ce patron d’une industrie textile va peu à peu tomber dans les filets de ce psychiatre pas comme les autres qui a tendance à un peu trop s’immiscer dans la vie de ses clients.

The Shrink Next Door ©AppleTV+

Les premières images de cette nouvelle mini-série Apple laissent à penser qu’on aura plus affaire à une dramédie, qu’à une véritable comédie. En outre, Paul Rudd et Will Ferrell sont très loin de leurs rôles pas très intelligents dans Présentateur vedette : la légende de Rod Burgundy. Ferrell, en particulier, semble bien loin de ses performances ridicules de ses précédents films. Cela ne serait pas étonnant que la série lui fasse obtenir une nomination aux prochains Emmy Awards. À noter que les deux acteurs seront accompagnés par Kathryn Hahn, que l’on avait adorée dans Wandavision.

The Shrink Next Door sera diffusé à partir du 12 novembre sur AppleTV+.