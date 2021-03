The Sister sur Salto : c'est quoi cette nouvelle série du créateur de Luther ?

Focus sur "The Sister", thriller glaçant disponible en France sur la plateforme Salto. On vous dit tout sur le nouveau show du créateur de la série "Luther" !

The Sister : une intrigue particulièrement glauque

The Sister s'articule autour du personnage de Nathan, un homme tout ce qu'il y a de plus normal - du moins en apparence. Ce dernier file le parfait amour avec Holly mais cache un secret qui pourrait faire voler en éclats tout ce qu'ils ont construit. Il y a de cela trois ans, Nathan a en effet joué un rôle dans la disparition d'une femme, Elise. Le pire est à venir puisqu'elle n'était autre que la sœur d'Holly ! Les choses dégénèrent lorsque Bob, le seul à être au courant de cet indicible secret, entre de nouveau dans la vie de Nathan pour lui faire part de nouvelles particulièrement effrayantes.

The Sister ©ITV

On doit avouer que le pitch de The Sister, quoique très tordu, est particulièrement intriguant ! C'est au romancier britannique Neil Cross que l'on doit cette complexe histoire. L'auteur-scénariste est connu pour avoir créé Luther, programme acclamé porté par Idris Elba dans lequel on suit les enquêtes d'un détective hors du commun. Pour ce qui est de The Sister, Cross joue le touche-à-tout et adapte ici l'une de ses œuvres, baptisée L'homme qui rêvait d'enterrer son passé. Il officie également comme scénariste du programme. A la réalisation, Niall MacCormick, un habitué des programmes policiers, à l'image de Crossing Lines ou The Victim.

The Sister : avec qui ?

L'acteur principal de The Sister - même si son nom ne vous dit rien - ne vous est probablement pas inconnu. Il s'agit de Russell Tovey, talentueux comédien britannique qui, depuis son rôle dans le show américain Quantico, a vu sa notoriété exploser ! Il s'est ainsi récemment illustré dans Flash, DC's Legends of Tomorrow mais surtout Years and Years, dans laquelle il campe le bouleversant Daniel.

Bertie Carvel (Les Misérables) interprète quant à lui le mystérieux Bob. Pour ce qui est d'Holly, c'est Amrita Acharia qui a été choisie. La comédienne a notamment tenu le rôle d'Irri dans les deux premières saisons de Game of Thrones. Sa sœur disparue est campée par une actrice de Sex Education, Simone Ashley. Cette dernière se glissera bientôt dans la peau d'un des personnages principaux de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton ! Parmi les rôles secondaires de The Sister, on retrouve Amanda Root (Meurtres au paradis), Paul Bazely (The Hollow Crown) et Nina Toussaint-White (Le retour de Jack l'éventreur).

Quand vient la nuit

Neil Cross confie que ses terreurs nocturnes lui ont inspiré The Sister. En effet, le personnage principal souffre aussi de ces maux, qui l'assaillent sans répit depuis trois ans. Attention, nous allons ci-dessous expliciter les circonstances de la disparition d'Elise. Si vous souhaitez donc les découvrir par vous-même, vous devriez cesser votre lecture.

The Sister ©ITV

La cause des terreurs de Nathan est la suivante : la jeune Elise meurt d'une overdose le soir du Nouvel An. Nathan, plutôt que de contacter les secours, décide de l'enterrer dans la forêt avec l'un de ses collègues, le fameux Bob. Seulement, le jeune homme ne se remet pas de ce qu'il a fait et culpabilise grandement. Il va donc jusqu'à épouser la sœur d'Elise jusqu'au jour où Bob frappe à sa porte. Expert en spiritisme, l'inquiétant personnage confie à Nathan qu'il est persuadé d'être hanté par le fantôme de celle qu'ils ont mise en terre.

Alors, plongerez-vous dans les tourments de Nathan le temps des quatre épisodes de The Sister ?