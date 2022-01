The Tender Bar : c'est quoi ce nouveau film avec Ben Affleck ?

« The Tender Bar » vient de débarquer sur Amazon Prime Video. Les abonnés à la plateforme de Jeff Bezos peuvent visionner, depuis le 7 janvier dernier, ce long-métrage porté par Ben Affleck et Tye Sheridan. Focus sur le nouveau film de George Clooney.

George Clooney débarque sur Amazon

Grand acteur américain, George Clooney est omniprésent à l'écran depuis le début des années 1980. Après avoir été révélé dans Le Retour des tomates tueuses, puis dans la série Urgences, George Clooney a enchaîné les succès comme Une nuit en enfer, la saga Ocean's ou encore plus récemment Gravity et Money Monster.

The Tender Bar ©Amazon Prime Video

Mais George Clooney est également un réalisateur talentueux. Il débute derrière la caméra en 2002 avec Confession d'un homme dangereux. Une expérience qu'il a fortement appréciée puisque, par la suite, le comédien américain a mis en scène sept autres longs-métrages. Son nouveau film, le huitième donc, The Tender Bar, est sorti sur Amazon Prime Video le 7 janvier dernier. Focus sur sa dernière production.

C'est quoi The Tender Bar ?

Réalisé par George Clooney donc, The Tender Bar réunit un casting plutôt attrayant emmené par Ben Affleck, Tye Sheridan, Daniel Ranieri et Christopher Llyod (l'inimitable Doc de la saga Retour vers le futur). L'histoire est adaptée du roman éponyme de J.R. Moehringer. Ce dernier, né en 1964, est un journaliste et romancier américain. Célèbre dans le milieu, il remporte notamment le Prix Pulitzer en 2000. Diplômé de l’université de Yale en 1986, il décide de publier ses mémoires en 2005 dans une œuvre intitulée The Tender Bar. Il y raconte son enfance jusqu'au début de la vingtaine et aborde ses expériences familiales, amoureuses et professionnelles. Un moyen de narrer le passage à l'âge adulte d'un jeune dans les années 1980.

The Tender Bar ©Amazon Prime Video

George Clooney a donc décidé de produire et de réaliser une adaptation cinématographique de The Tender Bar. Après l'échec critique de Minuit dans l'univers, sorti en 2020 sur Netflix, George Clooney est donc revenu à un cinéma plus terre à terre, qui parle cependant encore une fois du temps qui passe. Mais le projet remonte en réalité à 2013. A l'époque, c'est Théodore Melfi, le réalisateur de Les Figures de l'ombre, qui était en pole position pour mettre en scène The Tender Bar. Mais les choses se sont réellement concrétisées en 2020 quand Amazon a racheté les droits du livre.

Le cas Ben Affleck

The Tender Bar c'est aussi l'occasion de retrouver Ben Affleck. Le comédien, qui était également récemment à l'affiche de Le Dernier duel, a adoré travailler avec George Clooney. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré en conférence de presse :

Le cinéma est, par essence, un médium collaboratif entre le scénario, le réalisateur, les acteurs. J’ai eu une chance immense. J’avais adoré travailler avec George et Grant (Clooney et Heslov, producteur de Argo). De temps en temps, quelque chose d’extraordinaire se produit, comme ça a été le cas ici.

Quoi qu'il en soit, le film est une réjouissante réussite. George Clooney dresse le portrait touchant de ce jeune homme simultanément incarné par Daniel Ranieri et Tye Sheridan. Il propose un regard tendre et pertinent sur l'enfance et l'adolescence, sur la construction de soi et de son avenir. Ben Affleck y est profondément attachant dans la peau de l'oncle sympa, tandis que George Clooney est de retour en forme, surtout après Minuit dans l'univers.