The Tourist sur Netflix : Saviez-vous que le long-métrage était adapté d’un film français ?

Netflix propose actuellement dans son catalogue "The Tourist", le film dans lequel Angelina Jolie et Johnny Depp se sont donné la réplique pour la première fois. Mais saviez-vous qu’il s’agissait d’un remake d’un long-métrage français ?

The Tourist, quand Jonny Depp donne la réplique à Angelina Jolie

Sorti en 2010, The Tourist mettait en scène pour la première fois ensemble à l’écran Johnny Depp et Angelina Jolie. L’intrigue s’intéresse à Élise, une femme énigmatique jouée par Jolie. Dans un train de Paris à Venise, elle aborde Frank, un inconnu qu’incarne Depp, et commence à le séduire. Mais le professeur de mathématique ne se doute pas que sa nouvelle amie est en fait suivie par la police, qui recherche son ancien amant, Alexander Pearce. Pire, ce dernier a donné pour instructions à Élise d’aborder un inconnu dans un train et de faire croire à la police qu’il s’agit de lui…

The Tourist © Columbia Pictures

En plus de la présence d’Angelina Jolie, The Tourist bénéficie d’un bon casting pour les seconds rôles du film. On peut ainsi y voir Paul Bettany dans la peau de John Acheson, l’inspecteur qui traque Alexander Pearce, ainsi que Steven Berkoff, Rufus Sewell ou encore Timothy Dalton, le quatrième interprète de James Bond dans la célèbre saga. Derrière la caméra, c’est Florian Henckel von Donnersmark qui l’a mis en boîte. Mais le réalisateur et coscénariste de The Tourist s’est en fait appuyé sur une œuvre française pour signer son deuxième long-métrage.

Avant The Tourist, Jérôme Salle signait Anthony Zimmer

The Tourist est en réalité un remake d’un film français sorti cinq ans plus tôt. Écrit et réalisé par Jérôme Salle, Anthony Zimmer avait été dévoilé au cinéma en 2005. La trame du long-métrage est ainsi essentiellement la même que celle du remake, les deux personnages centraux s’appelant cette fois Chiara et François Taillandier. Et ce sont Sophie Marceau et Yvan Attal qui avaient été choisis pour les incarner. L’histoire a ensuite été adaptée par Florian Henckel von Donnersmarck, Julian Fellowes et Christopher McQuarrie, donnant ainsi The Tourist.

Anthony Zimmer © Alter Films

Tom Cruise plutôt que Jonny Depp ?

Si le réalisateur et ses deux coscénaristes ont adapté une histoire écrite des années avant, The Tourist aurait tout de même pu être différent. On aurait ainsi pu retrouver d’autres acteurs pour incarner les principaux personnages du film devant la caméra du cinéaste allemand. À l’origine, Johnny Depp n’aurait pas dû y apparaître, puisqu’une autre grande star hollywoodienne était attachée au projet. C’est Tom Cruise qui aurait dû se glisser dans la peau de Frank, le professeur de mathématique qu’Élise parvient à séduire dans le train. L’acteur aurait ainsi pu retrouver celui qui est depuis devenu son collaborateur privilégié en la personne de Christopher McQuarrie. Mais Cruise a finalement abandonné le projet, préférant tourner à la place dans Night and Day.

Son départ n’a toutefois pas immédiatement garanti la présence de Depp au générique de The Tourist. Avant d’attirer l’interprète du capitaine Jack Sparrow dans la saga Pirates des Caraïbes, les producteurs du long-métrage se sont tournés vers Sam Worthington suite à l’abandon de Cruise. L’acteur australien a d’abord donné son accord pour y tenir le rôle du professeur avant de se retirer à son tour, citant les fameuses « différences artistiques » comme raison de son départ.

Quant au personnage d’Élise, Angelina Jolie aurait également pu passer à côté du rôle. À l’origine, c’est Charlize Theron qui avait été considérée pour le tenir. On aurait donc pu avoir un duo totalement différent à l’affiche du remake d’Anthony Zimmer.