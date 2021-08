The Witcher le cauchemar du Loup : Netflix dévoile la bande-annonce du spin-off

Le film d'animation "The Witcher : le cauchemar du Loup", spin-off de la série "The Witcher", se dévoile davantage avec une bande-annonce proposée par Netflix. Le film sera disponible le 23 août sur la plateforme.

Le succès de The Wither

The Witcher est à l'origine une saga littéraire écrite par Andrzej Sapkowski. Les romans furent d'abord adaptés en jeux vidéo, avant que Netflix ne se lance dans une série. On y suit le sorcier Geralt (Henry Cavill), un chasseur de monstres qui se bat pour trouver sa place dans un monde où les humains se révèlent souvent plus vicieux que les bêtes. On y trouve également à différentes époques la princesse Ciri et Yennefer.

The Witcher ©Netflix

L'univers de The Witcher plait, et la plateforme a donc trouvé le bon filon avec ce programme. Créée par Lauren Schmidt, la série a rencontré un énorme succès sur Netflix. Raison de plus pour développer d'autres programmes autour. Ainsi, on pourra découvrir très prochainement le film d'animation The Witcher : le cauchemar du Loup.

Un spin-off en animation

Il s'agit d'un spin-off qui se concentre sur Vesemir, le mentor de Geralt. Voici le synopsis : Vesemir est une véritable figure paternelle de Geralt de Riv. L'histoire explorera ses premières années en tant que Witcher après que le mystérieux Deglan l'ait revendiqué par le biais de la loi de la surprise.

Pour se faire une idée de ce que proposera ce film, Netflix a dévoilé une bande-annonce. On y voit logiquement Vesemir mais également Tetra Gilcrest. Celle-ci avait été présentée par la plateforme comme une puissante sorcière qui descend de l’un des premiers mages du Continent et croit que la magie relie toutes les choses de beauté. Elle et ses partisans s’efforcent de maintenir la paix sur le Continent en veillant à ne pas abuser de la magie.

Sont aussi présents Lady Zerbst, une noble Kaedwen devenue l’une des conseillères les plus fiables du roi et une fervente partisane des sorceleurs. Et Deglan, le chef guerrier endurci des sorceleurs.

Le film The Witcher le cauchemar du Loup sera disponible sur Netflix à partir du 23 août.