The Witcher saison 2 : Netflix dévoile des nouveaux monstres que Geralt devra affronter

La saison 2 de "The Witcher" ne sortira qu'en 2021. Pourtant, Netflix enchaine depuis quelques semaines les informations quant à ce qui pourrait nous attendre dans la suite des aventures de Geralt. Ainsi, au sein d'un mash-up retraçant certains évènements de la saison 1, la plateforme a glissé quelques images de la saison 2, au sein desquelles on peut retrouver deux nouvelles créatures. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne devrait pas être déçus...

The Witcher, la série qui a cassé Netflix en 2019

Alors que Game of Thrones se terminait la même année, Netflix a dans le même temps diffusé sa série d'héroic fantasy, The Witcher. Bien évidemment, la sortie du show fut un évènement mondial. En effet, il s'agit d'une adaptation de la célèbre saga littéraire polonaise éponyme, écrite par Andrzej Sapkowski entre 1986 et 2013. Elle a surtout été popularisée par sa série de jeux vidéo qui compte actuellement trois opus. Il n'est donc pas étonnant que la première saison composée de huit épisodes ait connu un énorme succès.

La série se déroule donc dans un univers semblable au monde médiéval. On y suit Geralt de Riv (joué par Henry Cavill), un chasseur de monstres (nommé sorceleur dans cet univers) qui voyage de village en village pour effectuer ses différentes missions. Dans le même temps, son destin est lié à celui de deux autres personnages : la princesse Cirilla et la sorcière Yennefer. Le trio va se retrouver impliqué dans une terrible guerre opposant les Royaumes du Nord et l'empire de Nilfgaard. Ils vont alors tout tenter pour survivre.

Monstres et compagnie

Afin de célébrer Halloween, Netflix a donc diffusé une vidéo compilant les principales créatures que Gerald a affronté durant la première saison. Toutefois, la plateforme a annoncé dans son message qu'il y'avait deux "intrus" dans ce montage.

On sait que durant la première saison, Gerald a affronté bon nombre de créatures. Néanmoins, deux monstres sont présents dans ce mashup mais n'ont pas été combattus dans la saison 1. En effet, à la quinzième seconde de la vidéo, on peut apercevoir une créature rampante et possédant un globe oculaire. Et par la suite, on peut découvrir un groupe de squelettes vers la trentième seconde de la compilation. Autant dire que le Sorceleur va une nouvelle fois avoir fort à faire face à des monstres aussi terrifiants que bizarres.

Rappelons que cette saison 2 devrait également voir une Ciri métamorphosée et littéralement badass après avoir été entrainé par Geralt.