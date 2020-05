The Wrong Missy sur Netflix : c'est quoi cette comédie trash et hilarante ?

Le film The Wrong Missy a débarqué sur Netflix le 13 mai. On vous dit pourquoi il ne faut pas rater cette comédie trash et délirante qui devrait plaire aux amateurs de Very Bad Trip ou Mes Meilleures Amies.

Arrivée discrètement sur Netflix le 13 mai dernier, la comédie The Wrong Missy s'est rapidement hissé dans le top 10 des programmes les plus regardés de la plateforme. Mais elle n'est clairement pas à conseiller à tout le monde. En revanche, si vous êtes amateur d'humour trash et de blagues sous la ceinture, vous devriez y trouver votre compte.

The Wrong Missy de quoi ça parle ?

Malheureux en amour, Tim Morris (David Spade) passe le pire rencard de toute sa vie avec Mélissa (Lauren Lapkus), une jeune femme exubérante au comportement vulgaire qu'il a rencontré sur une application. Quelques jours après ce rendez-vous foireux, il rencontre enfin la femme de ses rêves dans un aéroport. Ironie du sort, cette dernière s'appelle également Mélissa.

Après un quiproquo (il pensait envoyer des SMS à la seconde Mélissa alors qu'il s'agissait en fait de la première), il se retrouve à un séminaire de travail à Hawaï en compagnie de la Mélissa du premier rendez-vous (alors qu'il croyait avoir invité la deuxième à passer un week-end paradisiaque). Tim va donc devoir essayer de limiter les dégâts durant ce séminaire capital pour la suite de sa carrière.

Rom-com trash

On vous le dit tout de suite : The Wrong Missy ne fait pas dans la dentelle. D'ailleurs, l'interdiction aux moins de 16 ans devrait vous mettre sur la voie. Pendant une bonne partie du film, le réalisateur Tyler Spindel (qui avait déjà dirigé David Spade dans Father of the Year) plonge le personnage de Tim dans un profond malaise devant les frasques de Mélissa (géniale Lauren Lapkus, notamment vue dans Orange is the New Black) et le spectateur avec. Si un frisson de malaise (voire de dégoût) vous parcourt l'échine en vous mettant à la place de ce pauvre Tim, c'est que le réalisateur a réussi son pari.

On pense aux films des frères Farrelly, à Rien que pour vos cheveux, Very Bad Trip ou encore à Mes meilleures amies. La réussite du film repose essentiellement sur le génie comique de son actrice principale, qui maîtrise son art et sa gestuelle sur le bout des doigts. On ne sait pas trop ce que l'on préfère entre sa chute d'une falaise ou son festival de vomi dans une cage à requins...

Si vous êtes amateur d'humour qui tâche et de bouffonneries en tout genre, n'hésitez plus : The Wrong Missy est fait pour vous.

Découvrez la bande-annonce :