Thor sur Disney+ : ce moment où Anthony Hopkins a fait pleurer le plateau

"Thor" est un film d'action aux effets spéciaux très réussis, sans négliger de proposer des interprétations habitées. Anthony Hopkins y a délivré une partition qui a marqué le plateau par son émotion.

Thor : un héros mythologique

Le personnage de Thor est apparu pour la première fois en comics en 1962. Créé par Stan Lee, le scénariste Larry Lieber et le dessinateur Jack Kirby, il est évidemment inspiré du dieu de la foudre de la mythologie nordique. Il fut un des membres fondateurs des Avengers. Quand le MCU est lancé par Marvel, il était donc logique qu'il soit dans les premiers à avoir droit à une aventure. Ce fut donc le cas après les deux premiers Iron Man de Jon Favreau.

Thor, c'est le héros shakespearien par excellence, tant son histoire de famille est compliquée. Les personnages autour de lui sont très forts. Il y a Odin, son père et roi des dieux d'Asgard, et son frère, le pernicieux Loki. Et quand on parle de Shakespeare, il y a souvent le nom d'un acteur/réalisateur qui s'impose de lui-même : Kenneth Branagh. Henry V, Othello, Hamlet, Comme il vous plaira, Peines d'amour perdues,... L'Irlandais aime les œuvres de l'écrivain et ne manque jamais une occasion de lui rendre hommage. Il se voit donc proposer la mise en scène de Thor, tâche qu'il accepte sans sourciller.

On y suit donc Thor (Chris Hemsworth), jeune dieu qui se prépare à succéder au trône de son père Odin (Anthony Hopkins). Hélas, encore trop impulsif et fougueux, le dieu de la foudre fait une erreur qui lui vaut d'être banni d'Asgard et privé de ses pouvoirs. Il se retrouve sur Terre, en face du plus gros défi de sa vie : se montrer digne du royaume des dieux et y retrouver la place qui lui revient.

Ce beau casting se complète de Tom Hiddleston, Natalie Portman, Stellan Skarsgård, Idris Elba, Clark Gregg, Kat Dennings, Ray Stevenson, Tadanobu Asano, Josh Dallas, Jaimie Alexander, Colm Feore et Rene Russo.

Des larmes qui désarment

Thor est un film d'action qui n'oublie pas l'importance de son scénario. Ce dernier se concentre sur les relations familiales de ces dieux qui ont finalement les même problèmes que les humains. On cherche à se montrer digne, gagner le respect de ses ainés et l'aval de ceux que l'on admire. Dès le début du film, et c'est même ce qui va en lancer l'intrigue principale, Odin n'a d'autre choix que d'exiler Thor. Cette scène est très forte en émotion, avec beaucoup de cris, de déception et de supplication. C'est un affrontement père/fils dont personne ne sortira indemne. Alors que plusieurs prises ont déjà été tournées, Kenneth Branagh s'approche d'Anthony Hopkins et lui propose d'improviser la prochaine.

"Action !" Chris Hemsworth arrive, récite son texte, et Anthony Hopkins le regarde sans rien dire. Et là, ses yeux se remplissent de larmes. Sans prononcer un mot, l'acteur britannique fait passer l'émotion d'un père déçu, déshonoré, et au cœur déchiré. "Coupez !" Silence sur le plateau. Toutes les personnes présentes pleurent ou retiennent des larmes bien réelles. Applaudissements généraux ! Hemsworth se souvient de ce moment très fort, et du coup de téléphone qu'il a passé à ses parents le soir pour leur dire combien le film allait être puissant. Même expérience à fleur de peau pour Tom Hiddleston qui se rappelle que l'atmosphère avait changé pendant la prise et qu'il s'était mis à pleurer au milieu.

Anthony Hopkins, pourtant plus habitué aux films intimistes, a lui souvent confié qu'il avait passé un des meilleurs moments de sa vie sur ce tournage. Il était pourtant à deux doigts de prendre sa retraite mais tourner avec Kenneth Branagh a ravivé la flamme.

Thor est disponible en streaming sur Disney+.