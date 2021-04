Thunder Force sur Netflix : c'est quoi ce film de super-héros ?

« Thunder Force » vient de débarquer sur Netflix. Réalisé par Ben Falcone, le long-métrage se veut être une parodie du genre super-héroïque. Focus sur ce long-métrage disponible depuis le 9 avril sur la plateforme.

L'histoire de la comédie Thunder Force

Porté par Melissa McCarthy et Octavia Spencer, Thunder Force est un film de super-héros pas comme les autres. Réalisé par Ben Falcone, notamment célèbre pour avoir mis en scène The Boss et Tammy (tous les deux déjà portés par Melissa McCarthy qui est son épouse dans la vie), Thunder Force réunit également Jason Bateman, Bobby Cannavale et la Française Pom Klementieff.

Thunder Force ©Netflix

Le long-métrage raconte comment deux amies d’enfance qui s’étaient perdues de vue, renouent leur relation lorsqu’elles développent des pouvoirs. Emily Stanton (Octavia Spencer) est devenue une brillante scientifique et invente une formule capable de donner des supers pouvoirs à ses cobayes. Lydia Berman (Melissa McCarthy) s’injecte par erreur cette fameuse formule et développe ainsi une super-force. À elles deux, elles vont devenir la Thunder Force et protéger la ville des supers vilains.

Parodie du genre super-héroïque

Le récit se déroule sur Terre, alors qu’en 1983 un rayon cosmique a frappé la planète et a donné des pouvoirs à une partie de la population. Seul problème, seulement ceux qui ont des prédispositions à la psychopathie ont reçu des capacités extraordinaires. Ces derniers se font appeler les Malfaisants, et font régner la terreur sur New York.

Ainsi, Lydia et Emily sont les seules à développer des capacités super-héroïques pour faire contrepoids contre cette horde de super-vilains. Le long-métrage choisit d’aborder le concept par le biais de la comédie. Ben Falcone propose ainsi une parodie du genre en détournant tous les poncifs du style. Il reprend les grands clichés du film de super-héros pour les appliquer dans sa propre version.

Thunder Force ©Netflix

Ainsi, le réalisateur préfère opter pour des ressorts comiques plutôt qu’une approche fantastique. Ben Falcone reprend alors toutes les étapes habituelles du genre (la découverte des pouvoirs, l’entraînement, l’application sur le terrain, le sauvetage de l'épicerie) pour les dériver dans une méthode cocasse, portée par la fougue de Melissa McCarthy.

À l’heure actuelle, le long-métrage cartonne sur Netflix, ce qui poussera peut-être la plateforme à produire une suite. Thunder Force est disponible depuis le 9 avril.