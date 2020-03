Tigertail : découvrez le trailer du film d'Alan Yang pour Netflix

Netflix vient de dévoiler une bande-annonce pour son film "Tigertail". On y découvre l’histoire d’une famille taïwanaise sur plusieurs générations, et plus particulièrement celle d’un homme qui rêvait de partir en Amérique dans sa jeunesse, avant de déchanter après y être arrivé.

Les premières images de Tigertail viennent d’être dévoilées par Netflix. Elles annoncent un drame familial sur fond d’immigration, étalé sur plusieurs générations. D’importants thèmes risquent d’y être abordés. Tigertail s’intéressera à la vie d’une famille Taïwanaise immigrée aux États-Unis des années 1950 à nos jours. En son centre, on suivra l’évolution d’un jeune homme fasciné par la culture américaine, qui rêve de quitter son pays pour aller s’installer au pays de l’oncle Sam. Mais alors qu’il parvient à atteindre son objectif, il se rend rapidement compte que le rêve américain n’est pas ce qu’il avait imaginé et, au fil du temps, il connaît des difficultés à trouver un équilibre entre ses responsabilités et sa vie de famille. Après plusieurs décennies, il lutte pour renouer des liens avec sa fille, avec qui il a perdu le contact.

Une bande-annonce intense pour Tigertail

Au début de l’extrait, la vie du jeune homme semble prendre la direction rêvée : il tombe amoureux et promet d’emmener sa petite amie en Amérique avec lui. Mais les choses se compliquent quand son chef, ayant eu vent de son ambition de s’installer là-bas, l’y envoie avec sa fille afin de veiller sur elle. Forcés de cohabiter, les deux vont alors devoir construire une vie de famille malgré leur manque d’attirance l’un pour l’autre.

La bande-annonce fait des allers-retours entre les générations de la famille à laquelle s’intéresse l’histoire, avec en son centre le héros, que l’on voit incarné par plusieurs acteurs à travers les époques. On peut ainsi le voir heureux avec la femme dont il était amoureux lorsqu’il était jeune à Taïwan, mais aussi incapable de nouer des liens avec la fille de son patron aux États-Unis, ou de communiquer avec sa propre fille à un âge plus avancé.

Ces images promettent une atmosphère assez sombre pour un film qui devrait évoquer des sujets importants, tels que le regret ou la culpabilité. Pour l’occasion, son réalisateur, Alan Yang, habitué aux comédies, change donc de registre. Yang est surtout connu pour son travail à la télévision, et plus particulièrement sa série Master of None, qu’il a co-créée avec le comédien Aziz Ansari. Les deux hommes avaient aussi déjà collaboré sur Parks and Recreation, et Yang a aussi participé à The Good Place. Il est aussi producteur exécutif sur la série en cours Little America, également sur des immigrés venus en Amérique.

Tigertail sortira sur Netflix le 10 avril prochain.