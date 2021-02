Titanic sur Disney+ Star : découvrez les coulisses de la scène où Kate Winslet se dénude

Le cultissime "Titanic" propose une foule de scènes mémorables. Dont certaines qui comportent de la nudité. Découvrez les coulisses du passage culte durant lequel Jack dessine Rose qui pose pour lui sur un sofa.

Titanic : quand un naufrage émeut le monde entier

James Cameron reprend l'épisode du naufrage du Titanic pour en tirer un spectacle qui oscille entre démesure et intimité. Au coeur de ce drame, il suit Jack (Leonardo DiCaprio) et Rose (Kate Winslet), deux personnages qui n'étaient pas destinés à se rencontrer. Lui aurait pu ne jamais embarquer à bord du paquebot, ses moyens ne lui permettant pas une telle folie. Elle s'inquiète moins des détails financiers et mène une vie très confortable. Ils vont pourtant tomber sous le charme l'un de l'autre et vivre une romance intense. Une histoire qui restera gravée dans les mémoires et à jamais dans l'histoire du cinéma.

James Cameron associe le romanesque à des prouesses formelles époustouflantes. On ne peut parler de Titanic sans évoquer ce tournage hors du commun. Il est connu que le metteur en scène aime tourner en imposant à ses équipes des défis. Pour les besoins d'Avatar 2, il a d'ailleurs remis le couvert avec des plans exigeants captés dans l'eau en compagnie de Kate Winslet.

Titanic ©The Walt Disney Pictures

L'actrice était un peu connue lorsqu'elle a été engagée pour Titanic mais pas au point d'être une superstar. C'est ce film en particulier qui a été un pivot dans sa carrière, comme dans celle de Leonardo DiCaprio. Les deux interprètes se partagent l'affiche avec brio, démontrant une alchimie qui reste encore perceptible de nos jours. Ils auront vécu des choses fortes ensemble sur le tournage, comme les scènes de nudité. James Cameron a eu la drôle d'idée d'entamer le tournage avec le passage où Jack demande à Rose de s'allonger sur le sofa pour qu'il la dessine.

Leonardo DiCaprio balbutie...

Le réalisateur savait très bien ce qu'il faisait en débutant par cette séquence. Son objectif était justement que Leonardo DiCaprio laisse jaillir son côté intimidé. Dans la dynamique de la scène, le personnage de Jack est dans cette optique. Il entre en contact avec une belle femme, qui plus est d'un milieu social supérieur au sien. Une célèbre anecdote illustre bien l'inconfort de l'acteur : au lieu de demander à sa partenaire de s'allonger sur le sofa, il parle de "lit". James Cameron aurait pu insister pour que la réplique exacte soit dans le film mais il a bien gardé cette prise. Cet heureux accident permet d'enrichir la caractérisation de Jack.

Titanic ©The Walt Disney Pictures

... après que Kate Winslet se fut mise à nue

De l'autre côté, on avait une Kate Winslet rongée par l'appréhension au sujet de cette scène. Pour essayer de l'aborder avec le moins de pression possible, elle s'est entièrement déshabillée devant Leonardo DiCaprio lors de leur rencontre pré-tournage. Une technique qui lui a permis d'exposer sa nudité et de préparer son partenaire de jeu à ce qu'il allait voir le moment venu. Ça ne l'a pas empêché d'être déstabilisé, comme cela a été précisé plus haut.

Le geste de Kate Winslet a été courageux et lui a servi pour créer un lien de confiance avec Leonardo DiCaprio pour annihiler une part de la gêne qui s'est forcément installée au moment où la caméra a tourné. C'était la première fois qu'elle se montrait nue au cinéma et on l'a vu récidiver par la suite. Très récemment, elle apparaissait encore dans le plus simple appareil en compagnie de Saoirse Ronan pour Ammonite.