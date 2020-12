Tony Parker The Final Shot : Netflix dévoile la bande-annonce du documentaire

Netflix offre un cadeau en avance aux fans de Tony Parker. Le service de streaming a mis en ligne la bande-annonce de "The Final Shot", le documentaire sur l’ancien meneur star des San Antonio Spurs ayant mis fin à sa carrière en 2019.

Après The Last Dance, The Final Shot

En avril 2020, Netflix a dévoilé The Last Dance. Le documentaire s’intéressait à Michael Jordan et au Chicago Bulls des années 90, et plus particulièrement à leur dernière saison comme champions, en 1997-1998. Découpé en 10 épisodes d’une cinquantaine de minutes, il avait fait un carton d’audience parmi les abonnés de la plateforme. Bien décidée à capitaliser sur l’énorme carton de The Last Dance, la plateforme de streaming a produit un documentaire sur une autre légende de la NBA. Alors que celui sorti en avril dernier s’intéressait à Michael Jordan et aux Bulls des années 90, Netflix a cette fois décidé de mettre à l’honneur Tony Parker. The Final Shot s’intéressera ainsi à la carrière du meneur, qui a effectué presque toutes ses années en NBA aux Spurs de San Antonio avant un court passage chez les Hornets. Et les premières images sont désormais disponibles.

The Final Shot © Netflix

Des légendes de la NBA témoignent sur Tony Parker

D‘après la bande-annonce dévoilée par Netflix, The Final Shot reviendra sur le début de carrière du meneur, et s’intéressera aussi notamment à sa grave blessure de 2017, qui aurait pu l’empêcher de continuer à jouer au basket. Des images d’archives montrent aussi Parker durant sa jeunesse, jouant sur les parquets des salles françaises avant son arrivée aux États-Unis.

D’autres légendes de la NBA ont accepté de témoigner dans le documentaire. Le trailer montre entre autres Kobe Bryant, la légende des Lakers décédée en janvier dernier, et Tim Duncan, l’ailier fort ayant formé l’une des meilleures triplettes de l’histoire avec Parker et Manu Ginobili, s’exprimer sur le Français. Gregg Popovich, son coach de toujours chez les Spurs, fait aussi partie des intervenants.

The Final Shot © Netflix

The Final Shot a aussi recueilli le témoignage de proches de Tony Parker, comme Thierry Henry, ami du basketteur depuis de longues années. Et bien sûr, on pourra aussi y voir le principal intéressé y être interrogé, racontant son parcours et illustrant les images proposées dans le documentaire.

Des images inédites et des révélations sur la carrière de Parker ?

L’un des éléments qui avait séduit les fans de NBA dans The Last Dance était la présence dans le documentaire d’images inédites des coulisses de la carrière de Michael Jordan et des Bulls des années 90, pourtant déjà particulièrement médiatisés à l’époque. On pouvait ainsi plonger dans l’intimité du vestiaire de Chicago et de la vie de celui considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps. The Last Dance était aussi riche en révélations sur l’équipe emmenée par Jordan, Scottie Pippen et Dennis Rodman, dont certaines étaient même inconnues de passionnés de la franchise.

On ne sait pas encore si The Final Shot s’est inspiré du même modèle et nous montrera des images inédites des coulisses de la carrière de Parker, mais au vu du trailer et notamment des extraits de sa jeunesse sur les parquets, il y a fort à parier que ce sera le cas. Quant aux révélations sur le premier joueur français à avoir été champion de NBA, il faudra attendre de le découvrir pour le savoir.

The Final Shot © Netflix

Il ne faudra pas patienter trop longtemps avant de pouvoir voir The Final Shot et avoir la réponse à ces deux questions. Le documentaire sera disponible à partir du 6 janvier prochain sur Netfflix.