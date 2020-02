Tous nos jours parfaits : une bande-annonce émouvante avec Elle Fanning

Vous avez aimé ? Partagez :

Elle Fanning et Justice Smith interpréteront deux adolescents suicidaires dans le prochain film de Netflix, « Tous nos jours parfaits ». Les premières images du long-métrage viennent d’être dévoilées, et elles promettent une histoire émouvante.

Disponible le 28 février prochain sur Netflix, Tous nos jours parfaits vient de dévoiler sa bande-annonce. On y découvre Elle Fanning et Justice Smith en adolescents suicidaires qui retrouvent en même temps le goût de la vie au contact de l’autre.

Adapté du best-seller de Jennifer Niven, Tous nos jours parfaits met en scène Violet Markey (Fanning), une adolescente qui vient de perdre sa sœur, et sombre par conséquent dans une sévère dépression. Elle fait alors la connaissance de Theodore Finch (Smith), un de ses camarades de classe qui veut l’aider à remonter la pente. Mais le jeune homme, marginalisé au lycée et capable de grosses sautes d’humeur, connaît lui aussi des moments difficiles. Les deux adolescents vont alors tenter de s’entraider.

Sorti en 2015, le livre avait connu un très gros succès à l’international. Netflix a par la suite acquis les droits d’adaptation, et a engagé Jennifer Niven, l’auteure du livre, pour écrire le scénario avec l’aide de Liz Hannah. Cette dernière avait signé l’écriture du Pentagon Papers de Steven Spielberg et de Séduis-moi si tu peux !.

Un casting convaincant pour le drame Netflix

Malgré son jeune âge, Elle Fanning a déjà une longue carrière derrière elle, enchaînant les projets depuis sa première apparition au cinéma en 2002, dans Sam, je suis Sam. On a récemment pu la voir dans Les Proies, de Sofia Coppola, ou le Galveston de Mélanie Laurent.

De son côté, Justice Smith n’est apparu au cinéma que bien plus tard que sa co-star dans son nouveau film. Il a fait ses débuts en 2015 face à Cara Delevingne, dans La Face Cachée de Margo. Il a ensuite acquis une plus grande notoriété en tenant un second rôle dans Jurassic World : Fallon Kingdom en 2018, avant d’interpréter le personnage principal du film Pokémon : Détective Pikachu, sorti en fin d’année 2019.

Le long-métrage s’est également doté de seconds rôles prometteurs. Alexandra Shipp, alias Tornade dans X-Men : Apocalypse et X-Men : Dark Phoenix, jouera Kate Finch, la sœur de Theodore. Keegan-Michael Key, le collaborateur privilégié de Jordan Peele sur la série Key & Peele, et Luke Wilson, acteur très expérimenté vu récemment dans Retour à Zombieland, donneront également la réplique aux deux jeunes comédiens.

Réalisé par Brett Haley, dont c’est seulement le deuxième film, Tous nos jours parfaits débarquera sur Netflix le 28 février.