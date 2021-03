Troie sur Netflix : ce grand cinéaste aurait pu réaliser le film

Actuellement disponible sur Netflix, "Troie" met en scène un des conflits majeurs de la mythologie. Le film a connu plusieurs rebondissements au cours de son développement, et aurait pu être réalisé par un réalisateur aujourd’hui particulièrement réputé.

Troie, un péplum pour un conflit mythique

En 2004 sort Troie, un ambitieux péplum dont l’intrigue reprend celle de l’une des plus célèbres guerres de la mythologie grecque. Après qu’Hélène, la reine de Sparte, s’est enfuie avec Pâris, le prince de Troie, son mari décide de laver l’affront. Il demande alors de l’aide à son frère Agamemnon, le roi de Mycènes. Ce dernier y voit l’occasion rêvée d’étendre son empire en prenant le contrôle d’une cité fortifiée que jamais personne n’a réussi à envahir. Mais pour affronter les soldats de Troie, menés par le redoutable prince Hector, Agamemnon va devoir faire appel à un guerrier d’exception. Le sort de la guerre pourrait bien reposer sur les épaules d’Achille, réputé comme le plus grand guerrier de son temps…

C’est Wolfgang Petersen qui a réalisé Troie. Brad Pitt incarne le légendaire Achille dans le film du réalisateur allemand. Orlando Bloom et Eric Bana y jouent Pâris et Hector, les princes de Troie qui tentent de défendre leur cité contre l’invasion grecque. Quant à Hélène, la princesse de Sparte qui provoque le conflit avec Pâris, elle est interprétée par Diane Kruger. Brian Cox et Brendan Gleeson y prêtent leurs traits à Agamemnon et Ménélas.

Troie © Warner Bros

L’histoire de Troie à la sauce Nolan ?

Deux autres cinéastes auraient pu s’attaquer au mythe de la guerre de Troie. Avant que la Warner n’offre le poste à Petersen, le studio avait sondé Terry Gilliam. Ce dernier avait même reçu une proposition concrète, mais après avoir lu 5 pages du scénario, il a préféré décliner. Et un autre nom, encore plus gros, du cinéma hollywoodien, s’est aussi vu offrir l’opportunité de réaliser le long-métrage.

Christopher Nolan, qui n’avait pas encore acquis la notoriété qu’il possède aujourd’hui, aurait pu se lancer dans l’aventure. À l’époque, il venait de dévoiler son troisième film, Insomnia. Il aurait alors pu prendre les rênes d’un projet d’une toute autre envergure, avant qu’on lui confie les clés de la nouvelle trilogie Batman. Mais le cinéaste britannico-américain a lui aussi décliné l’offre. La Warner s’est alors tournée vers Petersen, qui n’a pas trop hésité avant d’accepter, après avoir laissé filer une occasion en or quelques années plus tôt.

Troie après avoir raté Gladiator

Le réalisateur allemand s’était vu proposer quelques années avant la possibilité de réaliser Gladiator. Mais il avait décliné l’offre et le film avait atterri dans les mains de Ridley Scott, avant de connaître le succès que l’on connait. Regrettant d’avoir dit non au long-métrage porté par Russell Crowe, Petersen a alors sauté sur l’occasion de mettre en boîte Troie quand on lui a présenté l’opportunité. Il a même abandonné un autre projet pour le péplum : un film Batman Vs Superman, bien avant que ne sorte celui de 2016. L’acteur phare de son nouveau projet, Brad Pitt, a lui aussi abandonné un autre film pour jouer Achille. Il devait à l’origine tenir l'affiche de The Fountain. C’est Hugh Jackman qui a pris sa place.

Troie © Warner Bros

Quant aux seconds rôles de Troie, le plus difficile à caster a sans doute été celui d’Hélène. À l’origine, Petersen ne souhaitait même pas que le personnage apparaisse dans son film, craignant que l’actrice qui lui prêterait ses traits ne puisse être à la hauteur des attentes du public. Mais devant l’insistance des producteurs, il a finalement accepté de la faire apparaître. Il a donc choisi une actrice "inconnue" d'Hollywood à l’époque pour la jouer. Alors qu’Halle Berry, Keira Knightley, Jennifer Lopez, Sophie Marceau, Connie Nielsen ou encore Catherine Zeta-Jones avaient été envisagés par les producteurs, c’est à Diane Kruger que le rôle est ainsi revenu.