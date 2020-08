Trois hommes et un couffin : un nouveau remake avec Zac Efron

"Trois hommes et un couffin" va avoir droit à un nouveau remake américain. Et Zac Efron devrait en incarner l’un des trois principaux personnages. Produit par Disney pour son service de streaming, le film n’a pas encore de date de sortie.

L’histoire originale de Trois hommes et un couffin

À l’origine, Trois hommes et un couffin est un film français réalisé par Coline Serreau et sorti en 1985. L’intrigue est centrée sur trois amis qui partagent un grand appartement dans le centre de Paris. Quand l’un d’entre eux, Jacques part pour le Japon pendant 3 semaines, il charge ses deux colocataires, Pierre et Michel, de réceptionner le colis qu’on doit lui livrer. Mais lorsque celui-ci arrive, les deux amis se rendent compte qu’il s’agit d’un bébé. Habitués à leur vie de célibataires, ils vont alors devoir s’en occuper.

Trois hommes et un couffin (1985)

Trois hommes et un couffin était porté par André Dussolier dans le rôle de Jacques, Roland Giraud dans celui de Pierre et Michel Boujenah dans celui de Michel.

De Trois hommes et un couffin à Trois hommes et un bébé

Trois hommes et un couffin avait déjà fait l’objet d’un remake hollywoodien, déjà produit par Disney, peu après la sortie de la version originale. Sorti en 1987, et rebaptisé Trois hommes et un bébé (il devrait avoir le même titre pour le nouveau reboot), il était réalisé par Leonard Nimoy, l’interprète de Spock dans la série originale Star Trek. Le film avait rassemblé un trio de stars de l’époque pour y jouer les personnages que Dussolier, Giraud et Boujenah incarnaient dans celui de Serreau. Ce sont Tom Selleck, Steve Guttenberg et Ted Danson qui y jouait les trois amis renommés Peter, Michael et Jack pour l’occasion.

Trois hommes et un bébé (1987)

Trois hommes et un bébé avait fait un carton à sa sortie, devenant le premier film Disney en live-action à dépasser la barre des 100 millions de dollars de recettes aux États-Unis.

Zac Efron sera l’un des membres du trio principal dans le remake de Trois hommes et un couffin

S’il s’agira vraisemblablement bien d’un film, le remake de Trois hommes et un couffin est prévu pour Disney +. D’après The Hollywood Reporter, en général très bien informé, Zac Efron devrait être de la partie. Il devrait y jouer l’un des trois principaux personnages, même si l’on ne sait pas encore s’ils auront de nouveaux noms. On ne connaît pas non plus pour le moment les deux autres acteurs qui viendront compléter le trio.

Le média américain précise que c’est Will Reichel qui écrira le scénario de ce nouveau remake. Mais on ne sait pas encore en quoi il sera différent de celui des deux précédents films. Quant à la réalisation du film, Disney est actuellement à la recherche de celui qui mettra en boîte le nouveau Trois hommes et un couffin.