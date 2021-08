Tudum : Netflix va lancer un événément mondial pour les fans

Netflix prépare un gros événement dédié à ses prochaines sorties pour nous donner des nouvelles informations et nous dévoiler des images inédites. Ça s'appelle Tudum et le rendez-vous est pris pour la dernière partie de septembre.

Netflix prépare un événement

Netflix vise toujours plus haut et a trouvé un nouveau moyen de faire parler avec un événement dédié aux fans. Celui-ci a été nommé "Tudum", en référence au célèbre bruit qui accompagne son logo au début de chaque films, séries ou documentaires. Il aura lieu le 25 septembre prochain à partir de 18h, de manière virtuelle (sur Twitch, YouTube, Twitter ou encore Facebook), pour que les fans de la plateforme du monde entier puissent y avoir accès.

L'objectif ? Communiquer sur les prochaines sorties, autant en montrant des images exclusives qu'en dévoilant des informations sur des projets en préparation. On peut aussi s'attendre à ce que des productions originales soient annoncées à cette occasion. Netflix a proposé un teaser de l'événement qui mise sur les stars de la plateforme, d'Henry Cavill à Chris Hemsworth, en passant par Álvaro Morte de La casa de papel et par les jeunes acteurs de Stranger Things. L'objectif est de mettre en avant les grands noms, de prouver que Netflix a des stars dans son entourage.

Qu'attendre de Tudum ?

Vu les célébrités convoquées pour annoncer l'événement, on devrait en apprendre plus sur les gros morceaux attendus dans les prochains mois. Évidemment, c'est en premier à Stranger Things qu'on pense. La prochaine saison se fait attendre et malgré des premières images déjà dévoilées, on commence à trouver le temps long. Au minimum une bande-annonce est attendue à l'occasion de Tudum mais le mieux serait d'enfin révéler une date de diffusion pour 2022. Il devrait être question également de La casa de papel. Le 3 septembre sortira le premier volume de la dernière partie. On n'a aucun mal à imaginer qu'une bande-annonce soit diffusée pour le second volume.

Stranger Things ©Netflix

Côté cinéma, il nous semble fort probable que l'on pourra découvrir la bande-annonce de Red Notice, le film d'action événement avec Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds. Sa date de sortie est fixée au 12 novembre, le timing serait donc bon pour entamer la promotion. On a forcément, aussi, une pensée pour Don't Look Up, la comédie dramatique sur fond de fin du monde avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence et un casting de luxe.