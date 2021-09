Tyler Rake 2 : Chris Hemsworth partage une vidéo de son entraînement musclé

"Tyler Rake" a connu un succès d'envergure lors de son arrivée sur Netflix en 2020. Le film avec Chris Hemsworth a même tellement fonctionné qu'une suite a été mise en chantier. L'acteur principal reviendra et il partage son impressionnante préparation physique en vidéo.

Tyler Rake a tout cassé sur Netflix

Connu dans le monde des cascades, Sam Hargrave est passé derrière la caméra pour la première fois avec Tyler Rake. Produit par les frères Russo, le film a atterri sur Netflix l'année dernière, au moment où les salles étaient fermées. Les amateurs de cinéma d'action - mais pas que - se sont rués dessus. À l'arrivée, ça a donné lieu à un vrai beau carton. Il est d'ailleurs en tête de la liste des 10 longs-métrages originaux les plus populaires de la plateforme, avec 99 millions de vues. Une telle popularité a forcément conforté Netflix dans l'envie de continuer à explorer cet univers. Une suite a été annoncée quelque temps après l'arrivée du premier volet et on y retrouvera dedans Chris Hemsworth en tête d'affiche.

La fin du précédent film a laissé un doute sur la survie du personnage qui prête son nom au titre. Il sera effectivement de retour, tout comme le metteur en scène. On ne sait pas de quoi va parler le scénario. À priori, il devrait être question du présent et du passé du héros. Ce qui veut dire qu'il est toujours en vie après les événements de Tyler Rake, et que nous pourrions en apprendre plus sur sa relation avec le personnage incarné par David Harbour.

Chris Hemsworth donne tout avant le tournage

Le tournage va avoir lieu dans les prochaines semaines. Chris Hemsworth s'y prépare avec sérieux, comme le prouve une vidéo publiée sur son compte Instagram. L'acteur est réputé pour être affûté physiquement et il délivre ici, pour les amateurs, son entraînement. Sachant qu'il sort du tournage de Thor : Love and Thunder, on ne s'étonne pas de le voir dans une telle forme.

Il va certainement encore beaucoup donner de sa personne dans Tyler Rake 2, car on imagine que nous allons être servis avec des scènes d'action intenses. Cette suite n'a pas encore de date de mise en ligne. Nous pourrions la voir débarquer l'année prochaine sur la plateforme.