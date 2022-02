Tyler Rake 2 : Chris Hemsworth s'amuse dans une cascade inédite

Le film d'action "Tyler Rake 2" se tourne en ce moment à Vienne, et Chris Hemsworth est en pleine forme. Il a ainsi dévoilé sur son Instagram une cascade aussi amusante que surprenante. On espère bien la retrouver dans le film !

Chris Hemsworth, de la cascade et du fun

Actuellement en tournage de la suite de Tyler Rake, Chris Hemsworth rate peu d'occasions de montrer combien il prend sa préparation physique au sérieux. L'acteur australien de 38 ans fait en effet partie de cette catégorie d'acteurs qui assurent au maximum leur propres cascades. Alors, que ce soit pour Thor : Love and Thunder ou Tyler Rake 2, Chris Hemsworth donne de sa personne, et il le fait avec humour ! En l'occurence, il a dévoilé sur Instagram une vidéo prise sur le plateau de tournage de Tyler Rake 2, où il s'engage dans une cascade surprenante et amusante, et néanmoins impressionnante.

Tyler Rake ©Netflix

Un "enfilé" de blouson parfait

Sautillant et relaxant ses épaules et ses bras, Chris Hemsworth se lance dans ce qui semble être le premier coup d'un combat. Mais son bras passe dans la manche d'un blouson, qu'il enfile aussitôt. Voici donc une cascade qu'on peut sans grand danger reproduire chez soi !

Une vidéo qui témoigne que l'acteur est au top de sa forme, et aussi qu'une production aussi sérieuse que Tyler Rake 2 peut offrir des moments de détente sympathiques. Avec humour, Chris Hemsworth légende ainsi les images :

Sans doute la cascade la plus impressionnante et la plus difficile filmée pour Tyler Rake 2

Un trait d'humour innocent ? Pas seulement, car Tyler Rake a été célébré pour ses séquences d'action impressionnantes et des cascades mémorables. Réalisé par Sam Hargrave, ancien coordinateur de cascades, notamment à l'oeuvre sur plusieurs films du MCU, le premier Tyler Rake et sa suite ont à leur coeur un investissement physique de très haut niveau. Sans rien dévoiler, Chris Hemsworth suggère ainsi sur un ton léger qu'on peut s'attendre à du très grand spectacle.

Pour le moment, Tyler Rake 2 ne dispose pas d'une date de sortie.