Tyler Rake : découvrez le trailer démentiel du film d'action Netflix avec Chris Hemsworth

Chris Hemsworth retrouve des membres de l'équipe du MCU pour nous proposer un film d'action violent et haletant, "Tyler Rake". La bande-annonce montre ainsi ce qui attend le mercenaire Tyler Rake, engagé pour une mission suicidaire au Bangladesh. Sur Netflix à partir du 24 avril.

Après s'être distingué dans le personnage de Thor dans plusieurs films Marvel, Chris Hemsworth enfile un nouveau costume, celui du mercenaire Tyler Rake. Un nouvel action hero qui donne son nom à ce film réalisé par Sam Hargrave. Si ce nom ne vous dit rien, c'est qu'il travaillait jusque-là dans l'ombre, en tant que cascadeur et coordinateur de cascades, notamment sur les deux derniers Avengers. Proche des frères Russo qui produisent Tyler Rake - Joe Russo est aussi au scénario, Sam Hargrave se retrouve donc aux commandes de ce pur film d'action. La bande-annonce promet un spectacle très abouti, fait de Gun-fu et de poursuites effrénées.

Tyler Rake, dans les pas de John Wick ?

Qui est Tyler Rake ? La bande-annonce n'en dit pas beaucoup sur les origines de ce mercenaire, si ce n'est qu'un drame familial semble le hanter, et préfère plutôt le montrer à l'oeuvre. Chris Hemsworth incarne donc ce mercenaire au passé mystérieux, engagé pour libérer Ovi, le fils d'un puissant trafiquant d'Inde et du Bangladesh qu'un concurrent a enlevé. Une chasse à l'homme va se lancer dans Dhaka, la capitale du Bangladesh, et Tyler Rake va devoir se défaire des bandits et de l'armée lancés à leur poursuite. Il faut ainsi se préparer à une action quasi ininterrompue : combat à mains nues, gunfights, et quelques moments de répit où le danger guette néanmoins toujours. En plus de Chris Hemsworth, le casting est composé notamment de Golshifteh Farahani et de David Harbour.

Comme pour la franchise John Wick, le film est réalisé par un spécialiste des cascades, et donc de l'action. On espère ainsi assister à la naissance d'un nouvel héros (ou anti-héros ?) ultra-doué en ce qui concerne la bagarre sous toutes ses formes !

Rendez-vous le 24 avril 2020 sur Netflix pour découvrir Tyler Rake.