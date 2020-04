U-235 : c'est quoi ce nouveau film de guerre dispo en VOD ?

Dans un paysage cinématographique bouleversé par le confinement, la valse des sorties sur les plateformes de VOD et SVOD a de quoi donner le tournis. Dans ce tumulte, des productions insolites et inédites se fraient un chemin, dont "U-235", une production belge qui nous embarque dans un sous-marin au milieu de chasseurs de nazis.

U-235, bien qu'il soit ici question de sous-marin, fait référence à l'uranium 235, composant nécessaire à la fabrication de l'arme atomique. Le film U-235 se permet une liberté avec l'histoire réelle du projet Manhattan en imaginant le transport clandestin par sous-marin d'uranium depuis le Congo belge jusqu'aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, pour aider à la fabrication de l'arme atomique. Une mission suicidaire menée par "les moutons noirs", des soldats belges passés dans la résistance, assez proches des Inglourious Basterds de Quentin Tarantino.

U-235, une aventure fun et violente

Le film est réalisé par Sven Huybrechts, et s'articule autour du premier rôle masculin Koen De Bouw. Celui-ci, dans le rôle de Stan, le chef de cette bande de tueurs de nazis, a un compte très douloureux à régler avec l'oppresseur nazi. Problème, pour échapper à l'ennemi, ils doivent utiliser un vieux sous-marin allemand, sous les ordres d'un officier allemand fait prisonnier...

Le film s'ouvre avec une introduction en deux parties très réussie mêlant action explosive, humour et violence tirant vers le gore, ce qui annonce bien un film qui s'affranchit des limites de genre, allant même jusqu'à frôler la parodie. Les comédiens sont tous excellents, mention spéciale à Ella-June Henrard et Thure Riefestein, la fille de Stan et l'officier allemand qui doit gagner la confiance et l'amitié de l'équipe de Stan.

Avec un certain sens de l'équilibre, U-235 raconte l'histoire d'une vengeance personnelle, une mission militaire héroïque et une émancipation familiale, en mêlant un humour décomplexé aux codes du genre "film de sous-marin". On évoquait Quentin Tarantino plus haut, et U-235 tire bien vers ce genre de cinéma, avec une ré-interprétation libre et amusée de l'histoire. Et comme chez le réalisateur de Kill Bill, Sven Huybrechts prend du plaisir à explorer plusieurs genres avec maîtrise : on s'amuse, on s'effraie, et on s'émeut un peu. Il y a une histoire d'amour qui finit bien, mais qui doit surpasser quelques obstacles pour exister. C'est, avec l'histoire personnelle de Stan, la matière plus intime du film et comme on est en face d'une série B de bonne facture, c'est agréable à regarder tout en étant largement secondaire.

U-235, de Sven Huybrechts. Disponible en VOD à partir du 3 avril. La bande-annonce ci-dessus. Retrouvez ici toutes nos bandes-annonces.