Un Prince à New York 2 : Prime Video dévoile la bande-annonce

Après plus de trente ans d’absence, le prince Akeem sera bientôt de retour. Amazon Prime Video vient de dévoiler la bande-annonce de "Un Prince à New York 2", la suite du film culte porté par Eddie Murphy.

Akeem de retour en Amérique dans Un Prince à New York 2

En 1988 sortait Un Prince à New York, une comédie devenue culte sur un prince africain qui découvrait les États-Unis. Plus de trente ans plus tard, Un Prince à New York 2 sera bientôt dévoilé, et l’intrigue reprendra logiquement plusieurs années après les événements du premier film. Revenu dans son luxuriant palais au Zamunda, Akeem est sur le point de devenir le nouveau Roi de son pays. Mais son père, sur le point de mourir, lui annonce l’existence de son fils, Lavelle. Le prince s’envole alors avec son fidèle bras droit Semmi vers le quartier du Queens, à New York, pour retrouver celui qui deviendra son futur héritier.

Alors que le premier film avait été réalisé par John Landis, c’est Craig Brewer, notamment derrière Dolemite Is My Name, qui a pris la relève pour la suite. On pourra y revoir Eddie Murphy et Arsenio Hall, tous deux de retour dans la peau du prince Akeem et de Semmi. Ce sera aussi le cas de James Earl Jones dans le rôle du Roi Jaffe Joffer, et de Shari Headley dans celui de la Reine Lisa McDowell. Quant au reste de la distribution principale d’Un Prince à New York 2, il est entre autre composé de Jermaine Fowler, qui y interprète le fils d'Akeem, Leslie Jones, Teyana Taylor, KiKi Layne, Tracy Morgan ou encore Wesley Snipes.

Eddie Murphy et Arsenio Hall rejouent plusieurs personnages dans le trailer d’Un Prince à New York 2

Avec la pandémie mondiale, les services de streaming deviennent de plus en plus populaires. Ces derniers, qui disposent donc d’un budget toujours plus important, essaient de non seulement proposer des anciennes séries ou films qui ont connu le succès lors de leur diffusion originale, mais se tournent également vers des nouveautés qu’ils produisent. Parmi ce contenu original, Amazon a misé sur le film culte Un Prince à New York et a décidé d’en faire une suite, dont la bande-annonce vient d’être dévoilée.

Un Prince à New York 2 ©Amazon Prime Video France

Les premières images d’Un Prince à New York 2 font la part belle aux deux têtes d’affiche du long-métrage de Craig Brewer. En plus de leurs deux rôles principaux, et comme c’était le cas dans le premier film, Eddie Murphy et Arsenio Hall prêtent leurs traits à plusieurs personnages dans le film. On peut les voir dans l’extrait dévoilé se glisser dans la peau de plusieurs interlocuteurs d’Akeem et Semmi, qu’ils jouent eux-mêmes, grâce à du maquillage et des costumes en tous genres. Un processus dont Murphy a fait l’une de ses spécialités au cours de sa carrière.

Les nouveaux personnages se dévoilent

Outre les futur Roi du Zamunda et son bras droit, les premières images colorées de la suite du film de 1988 donnent un aperçu des autres principaux protagonistes de l’histoire. Les fans du premier long-métrage pourront donc découvrir les nouveaux looks de Shari Headley et James Earl Jones. On peut aussi y voir certains des acteurs introduits dans le deuxième film, comme Leslie Jones ou Wesley Snipes.

Il faudra patienter quelques mois avant de découvrir Un Prince à New York 2. Le film arrivera le 5 mars 2021 sur Prime Video.