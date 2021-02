Un Prince à New York 2 : un nouveau trailer pour le retour d'Eddie Murphy

33 ans après le premier film "Un Prince à New York", Eddie Murphy retrouve son rôle pour une suite initialement prévue pour les salles mais finalement envoyée sur Amazon Prime Vidéo. Une nouvelle bande-annonce en dévoile plus sur les prochaines aventures du prince Akeem.

Un Prince à New York 2 : la suite d'un film culte des 80's

On prend les mêmes et on recommence, Au casting, néanmoins. Un Prince à New York 2 rappelle forcément Eddie Murphy dans le rôle principal, ainsi que James Earl Jones et Arsenio Hall. Il fallait au moins ça pour cette suite qui intervient plusieurs dizaines d'années après l'original. Une comédie signée John Landis qui suivait le prince Akeem de Zamunda. Ce riche héritier d'une grande famille devait respecter la tradition selon laquelle la femme avec qui il doit se marier n'est pas choisie par lui. Une situation qui ne lui convenait pas. C'est pourquoi il décidait d'entreprendre un voyage aux Etats-Unis pour trouver sa dulcinée. À New York, il se fit passer pour un autre, en cachant sa richesse.

Dans cette suite, Akeem va découvrir par l'intermédiaire de son père, proche de la mort, qu'il a un fils : Lavelle (Jermaine Fowler). Ce dernier est un modeste habitant du Queens, quartier de New York. Alors qu'il doit devenir le nouveau roi du Zamunda, le personnage incarné par Eddie Murphy décidé de s'envoler une nouvelle fois pour les Etats-Unis afin de rencontrer son fiston. Il compte bien nouer des contacts avec lui pour s'assurer qu'il devienne son futur héritier. Mais leur retour ensemble au Zamunda va provoquer des situations cocasses. Surtout avec la mère de Lavelle au milieu.

Un Prince à New York 2 ©Amazon Prime Video

Direction Amazon

Un Prince à New York 2 est réalisé par Craig Brewer. Il a déjà précédemment tourné avec Eddie Murphy le film Dolemite Is My Name diffusé sur Netflix. C'est également sur une plateforme que termine cette suite. S'il a d'abord été prévu pour le cinéma, Amazon Prime Video a mis la main dessus. La sortie prévue le 5 mars prochain approche et une toute nouvelle bande-annonce vient de sortir.

On sait amplement à quoi s'attendre depuis le précédent aperçu et celui-ci délivre son lot de plans inédits. Des bonnes vibes se dégagent de l'ensemble, Un Prince à New York 2 se voulant dans la veine du précédent volet. Avec de l'humour, des personnages aux caractères affirmés et toujours une part de réflexion. Cette fois, il sera question de la place des femmes, puisque la fille d'Akeem aspirait à prétendre au trône. Une configuration que son père n'avait pas envisagée.