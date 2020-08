Un Star Wars Holiday Special en version Lego arrive sur Disney+

Plus de quarante ans après la sortie du premier téléfilm Star Wars "Holiday Special", un nouvel événement similaire va se dérouler cette année sur la plateforme Disney+. La formule est un peu différente sur la forme puisque c'est une version LEGO à laquelle nous aurons droit.

Un premier téléfilm culte mais contesté

La marque Star Wars connaît plusieurs extensions en dehors des films principaux, avec des livres, des séries, des spin-offs et des jeux vidéo. Au début de la saga Skywalker, Lucasfilm se lance dans une drôle de démarche avec un téléfilm Holiday Special (Au temps de la guerre des étoiles en VF) qui devait faire l'événement à la fin de l'année 1978. L'idée est de célébrer les fêtes de Noël avec un produit qui va parler aux fans, en convoquant une partie des codes de l'univers et des personnages.

Dans le cas de ce fameux téléfilm, devenu culte pour des raisons pas toujours positives, il s'agissait de suivre Chewbacca, Han Solo, Luke, Leia, C-3PO ou encore R2-D2 lors de la Journée de la vie sur la planète Kashyyyk, en compagnie de la famille de Chewbacca. Une réunion durant laquelle les acteurs principaux sont apparus. Mais le téléfilm ne satisfait pas George Lucas, qui le trouve (logiquement) ridicule. Il faut dire que sa partie musicale et le fait de présenter des héros aux fourneaux s'éloignait du ton sérieux de la trilogie d'origine.

Retour du Holiday Special pour Star Wars

42 ans après le tout premier Holiday Special, Lucasfilm revient avec un nouvel essai ! Une annonce qui va agiter les fans, quand on sait que l'original est loin de se traîner une bonne réputation. Ce moyen-métrage événementiel sera diffusé sur la plateforme Disney+ le 17 octobre prochain. Une partie des personnages populaires sera de retour pour cette friandise mais pas de prises de vue live cette fois ! Lucasfilm opte pour une approche différente, avec une version LEGO. Sans doute un moyen pour mieux faire passer les bons sentiments et aussi parce que c'est plus pratique (économie des cachets des stars, pas d'équipe technique à convoquer, crainte du Covid...).

C'est Rey qui mènera cette histoire située après L'Ascension de Skywalker, en compagnie du robot BB-8. Le duo se rendra dans un mystérieux Temple dédié aux Jedi et prendra part à une surprenante aventure. Plusieurs figures cultes comme Obi-Wan, Poe, Yoda, Luke, Chewbacca et Dark Vador signeront une apparition. Il sera aussi question du Jour de la Vie (une déclinaison de notre Noël à la sauce wookie).