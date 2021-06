Under the Skin sur Netflix : Scarlett Johansson a fait une chute incroyable sur le tournage

"Under the Skin" est sans nul doute l'un des films les plus étranges des années 2010. Si le long-métrage n'est clairement pas là pour amuser son public, il a pourtant suscité le fou rire suite aux photos de tournage qui montraient Scarlett Johansson en train de chuter accidentellement. Et, une nouvelle fois, Internet s'est montré sans pitié dans cette affaire.

Under the Skin : Scarlett "liquide" des gens Troisième film de Jonathan Glazer, Under the Skin est probablement son travail le plus abouti. Félicité quasi unanimement par la presse, il a su attirer les regards, notamment par le biais de sa star Scarlett Johansson. Le film a ainsi été récompensé dans plusieurs festivals internationaux. Par la même occasion, le magazine français Les Cahiers du Cinéma a plébiscité le long-métrage, au point de le placer dans le top 10 des meilleurs films sortis durant cette dernière décennie. Under the Skin ©Film4 Adaptation du roman éponyme de Michael Faber, Under the Skin est un projet de longue date pour son réalisateur. En effet, ce dernier a mis à peu près dix ans pour mettre en chantier son film. Les efforts ont payé, au vu des bonnes critiques du film. Le long-métrage suit une extraterrestre qui arrive sur Terre, dans le corps d'une jolie jeune femme. Elle attire alors de nombreux hommes, qu'elle va ensuite faire disparaître dans un liquide visqueux. Une chute détournée Under the Skin a également fait parler, pour des raisons plus... Comiques. En effet, durant la production du film, l'équipe n'a pas hésité à diffuser des photos du tournage. Parmi elles, il y a celle de Scarlett Johansson qui chute lourdement au sol… Ou plutôt imite une chute, pour les besoins du film. Laura (Scarlett Johansson) - Under the Skin © Film4 Cependant, l'expression de son visage au moment de la chute a suscité l'hilarité des internautes. Il n'en fallait pas plus pour que ces derniers en viennent à détourner l'image, montrant Scarlett chuter dans des lieux où des situations hautement improbables. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'actrice est victime de photomontages. On se souvient en effet qu'en 2011, la star avait été victime de piratage. Des photos d'elle, toute nue, avaient alors fuité sur Internet. Certains petits "malins" s'étaient alors amusés à parodier les photos, créant par la même un phénomène du détournement surnommé "Scarlett Johanssoning".