Universal Soldier sur Amazon Prime Video : une bagarre entre Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren a lancé le film

Jean-Claude Van Damme avait beaucoup d'attentes concernant le succès de "Universal Soldier" lors de sa sortie en 1992. Il trouva même un stratagème fourbe pour lui faire de la publicité gratuitement.

Universal Soldier : des soldats nés pour tuer

Universal Soldier est au départ un projet qui devait être mis en scène par Andrew Davis sous le titre de Crystal Knights. Le réalisateur préféra finalement passer la main à Roland Emmerich. L'Allemand reprit néanmoins entièrement le scénario avec son complice Dean Devlin. C'est alors qu'il prit le titre qu'on lui connaît aujourd'hui.

On y suit Luc Deveraux (Jean-Claude Van Damme) et Andrew Scott (Dolph Lundgren), des soldats américains en pleine guerre du Vietnam. Les deux s'opposent et s'entretuent après que le second a massacré des civils vietnamiens. 25 ans plus tard, leurs corps sont ramenés à la vie et transformés en Universal Soldiers. Ces soldats sans âme sont plus résistants, plus forts et, surtout, ne ressentent aucune émotion. Veronica (Ally Walker), une journaliste intriguée par ce concept, décide d'enquêter sur ces soldats. Allant un peu trop loin dans ses recherches, le colonel Perry et les scientifiques du projet ordonnent aux UNI SOL de l'éliminer. Pourtant, Deveraux, qui n'a pas encore perdu toute humanité, s'interpose pour sauver la jeune femme et découvrir son passé. Scott, dans un style opposé, perd tout contrôle et massacre les membres du projet. La survie commence alors pour Luc et Veronica.

Le casting intègre également Ed O'Ross, Ralf Moeller, Jerry Orbach, Leon Rippy, Tico Wells, Robert Trebor, Tom Lister Jr., Simon Rhee, Rance Howard, Lilyan Chauvin, Thomas Rosales, Jr., Ned Bellamy et George Fisher.

Quelques mois avant sa sortie, le film ne bénéficie pas beaucoup de publicité. C'est là que Jean-Claude Van Damme a une idée qui va tout changer.

Conflit sur les marches

Nous sommes alors en 1992 et l'acteur belge est au sommet de sa gloire. Il est une des figures du films d'action et vient d'enchaîner quatre longs-métrages qui ont marqué le genre de cette époque : Kickboxer, Full Contact, Coups pour coups et Double Impact. En Universal Soldier, il voit son premier film à gros budget dans le monde de la science-fiction. Son souhait est donc que ce projet soit un succès retentissant. Pourtant, l'excitation qui l'entoure est plutôt confidentielle, ce qui ne plaît pas à l'acteur. Alors que lui et sa co-star sont censés faire une apparition au Festival de Cannes, Jean-Claude Van Damme a alors une idée pour faire parler du film. Sans en prévenir Dolph Lundgren, il décide de simuler une altercation avec lui quand ils se trouveront sur le tapis rouge.

Quand les deux hommes arrivent sous le feu des photographes et des caméras, le Belge se tourne vers le Suédois et les choses s'enveniment. Les deux hommes lèvent la voix, se poussent et la sécurité est obligée de s'interposer entre le duo énervé. Le soir, les images passent sur toutes les chaînes de télé et ce coup de bluff se montre aussi simple qu'efficace.

Le film réunit quelques semaines plus tard plus de 1,4 millions de spectateurs en France. On dit merci qui ? Merci, Jean-Claude !

Des suites et des retrouvailles

En 1998 sortent en effet deux suites sous forme de téléfilms à la télévision : Universal Soldier 2 : Frères d'armes et Universal Soldier 3 : Ultime vengeance. Les deux stars n'y apparaissent pas et, ce qui devait être la rampe de lancement d'une série fait un flop. Jean-Claude Van Damme reviendra dans la franchise avec Universal Soldier : Le Combat absolu en 1999. Il devra attendre 2009 pour que Lundgren le rejoigne dans un nouvel épisode intitulé Universal Soldier : Régénération, suivi 3 ans plus tard de Universal Soldier : Le Jour du jugement. La franchise semble depuis en pause.

