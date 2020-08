Upstate : Ryan Reynolds sera la star d’une nouvelle comédie Netflix

Après avoir été la star du film d’action "6 Underground" l’année dernière, Ryan Reynolds va de nouveau collaborer avec Netflix pour une comédie. Intitulée "Upstate", elle n’a pas encore de date de sortie.

Ryan Reynolds star d'Upstate

On ne sait pour l’instant rien de l’intrigue d’Upstate. En revanche, comme le révèle Deadline, en plus d’en tenir l’affiche, Ryan Reynolds co-écrira le film avec John August, et ils en seront tous les deux producteurs exécutifs. Les deux hommes se retrouveront après avoir déjà collaboré ensemble sur The Nines, un drame parmi les long-métrages les moins connus de la filmographie de l’acteur. En plus d’en avoir signé le scénario, August avait dirigé Reynolds dans le drame puisqu’il assurait aussi sa réalisation. Le scénariste est aussi connu pour avoir, entre autres, écrit plusieurs fois pour Tim Burton, notamment les films Big Fish, Charlie et la Chocolaterie et Les Noces Funèbres. Il a aussi scénarisé l’Aladdin en live action l’année dernière.

S’il avait assumé un double rôle sur The Nines, August ne mettra cette fois pas en boîte Upstate, et on ne sait pas encore qui prendra le fauteuil de réalisateur pour le film. On n’en sait pas plus sur les acteurs qui accompagneront Reynolds dans sa nouvelle comédie, puisqu’aucune information sur le sujet n’a filtré pour le moment.

Upstate, pas le seul projet à venir pour Ryan Reynolds

Upstate n’est pas le seul film à venir pour Ryan Reynolds, et les fans de l’acteur seront servis pendant un certain moment. On pourra d’abord le retrouver dans Free Guys, une autre comédie dans laquelle il jouera un personnage d’arrière-plan d’un jeu vidéo, et qui sortira cette fois au cinéma. Si elle devait initialement arriver dans les salles en juillet dernier, elle a été repoussée à cause de la pandémie et il faudra finalement attendre le 9 décembre prochain pour pouvoir la découvrir.

En plus de Free Guys, on pourra aussi retrouver Reynolds dans Hitman & Bodyguard 2, la suite du film de 2017 dans laquelle il donnait la réplique à Samuel L. Jackson et Salma Hayek. Comme pour le premier film, cette suite sera de nouveau réalisée par Patrick Hughes et bénéficiera encore d’un gros casting puisqu’en plus du retour de ses trois têtes d’affiche, les seconds rôles seront assurés par de nombreux acteurs réputés. Hitman & Bodyguard 2 est attendu pour le 18 août 2021 dans les salles.

En plus de ces deux films, Reynolds est attendu dans une autre production Netflix. Il sera bientôt à l’affiche de Red Notice, une autre comédie d’action signée Rawson Marchall Thurber dans laquelle il donnera la réplique à Dwayne Johnson et Gal Gadot. Si le tournage avait dû être suspendu après avoir débuté plus tôt cette année, il devrait reprendre le mois prochain. La sortie du film est prévue pour l’année prochaine sur le service de streaming, sans que l’on sache exactement quand pour le moment.

Enfin, l’acteur canadien tiendra l’affiche et produira une comédie de monstres pour Universal, Everyday Parenting Tips. Réalisée par Paul King, il s’agira d’une adaptation d’une nouvelle de Simon Rich, que l’auteur scénarisera lui-même. Le film n’a pas encore de date de sortie.

On pourrait aussi le retrouver dans un potentiel Deadpool 3. Autant dire que le calendrier de l’acteur est chargé pour de nombreux mois. Et Reynolds retrouvera le genre qu’il affectionne particulièrement, puisque tous ces films seront des comédies. Les fans de son humour peuvent donc se réjouir de tous ces projets à venir.