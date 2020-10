V pour Vendetta sur Netflix : les dessous d'un tournage hors du commun

"V for Vendetta" est une adaptation à la hauteur du matériau d'origine, qui contient son lot de passages marquants. Le tournage n'a pas été comme les autres, avec une autorisation exceptionnelle accordée à l'équipe et une scène qui ne pouvait être tournée qu'une seule fois.

Une adaptation risquée

Transposer le roman graphique d'Alan Moore, V for Vendetta, n'a rien d'un exercice simple. L'oeuvre, considérée comme un classique, véhicule des idées qui ne sont pas évidentes à faire passer dans le cadre d'une production populaire. Personne ne s'attendait à ce que le film soit un carton commercial et son score de 132 millions de dollars au box-office mondial (pour un budget de 54 millions) ne fait pas mentir les prédictions.

Le long-métrage de James McTeigue se déroule dans un Londres futuriste sous le contrôle d'un parti fasciste. À la suite d'une guerre qui a fait des dégâts dans le monde, plusieurs grandes nations ont sombré. Pas le Royaume-Unis, mais à quel prix ? Profitant du chaos, le parti Norsefire a pris le pouvoir et impose des règles strictes aux habitants. Un anarchiste surnommé V (Hugo Weaving), portant un masque de Guy Fawkes, va essayer de renverser l'ordre. Lorsqu'il tombe sur la jeune Evey (Natalie Portman), qu'il sauve d'un viol par deux agents des forces de l'ordre, il va le prendre sous son aile et éveiller sa conscience.

La performance de Natalie Portman dans une scène culte

Le film a rencontré un succès d'estime pour les valeurs anarchistes et de désobéissance qu'il véhicule. V est un personnage qui s'oppose au système, qui se revendique libre et contre l'oppression. Le masque, évidemment, est devenu un symbole dans la pop culture. Plus que cet accessoire, V for Vendetta a quelques scènes marquantes à son palmarès : le discours à la télévision, la rencontre entre les deux personnages principaux, tout le final ou encore la torture qu'endure Evey. Natalie Portman a été obligée de réellement se raser le crâne pour les besoins de ces plans. L'équipe et l'actrice n'ont donc eu le droit qu'à une seule chance. Pour ne pas se louper, plusieurs caméras ont été braquées sur Portman afin de saisir le plus de matière. Il ne lui restait qu'à donner ce qu'elle avait, avec une petite pression sur les épaules. Les images que vous voyez dans le film sont toutes issues d'une seule prise, ce qui rend la performance d'autant plus admirable.

Un final explosif

Lors de son final, V déplace ses pions sur l'échiquier et met en application son plan, avec l'appui du peuple. Le film délivre son lot de plans spectaculaires, avec des explosions et un renversement de l'ordre. Le public a été impressionné par la destruction de plusieurs bâtiments emblématiques, comme Big Ben et le Parlement. L'équipe n'a pas eu le droit de tout faire sauter en vrai (il ne manquerait plus que ça !) et s'est tournée vers des reconstitutions miniatures. Des maquettes fidèles à l'architecture ont été construites après de longues études préparatoires. Une pratique qui n'est pas nouvelle, plus d'un film passe par ce procédé pour mettre à l'écran des décors qu'ils ne peuvent avoir en grandeur nature.

Ce qui est plus inédit dans V for Vendetta, c'est l'accès à la zone qui entoure le Parlement. La production s'est lancée dans une longue phase de négociations (environ 9 mois) avec les autorités compétentes pour qu'on leur autorise à bloquer le périmètre pendant trois nuits, pour une durée de 6 heures à chaque fois. L'accord est exceptionnel car aucun tournage n'avait jamais eu le droit dans toute l'histoire du cinéma de privatiser ce lieu aussi sécurisé comprenant donc le Parlement, le ministère de la Défense ou encore le domicile du Premier ministre.