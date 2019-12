Viola Davis et Sandra Bullock dans un prochain film Netflix

Sandra Bullock poursuit sa collaboration avec Netflix avec un long-métrage inspiré de la mini-série « Unforgiven ». La comédienne produira et incarnera le premier rôle de ce film, celui d’une ancienne prisonnière qui peine à se faire accepter dans sa ville après sa libération. Viola Davis vient de rejoindre le casting de ce drame prometteur.

Après le thriller fantastique Bird Box, visionné par 80 millions de comptes Netflix le premier mois après sa mise en ligne, Sandra Bullock ne compte pas lâcher de sitôt la plateforme. La comédienne oscarisée pour The Blind Side s’apprête à interpréter le premier rôle d’un drame qui sera diffusé par le géant du streaming. Ce film est inspiré de la mini-série britannique Unforgiven, diffusée en 2009 au Royaume-Uni.

Sandra Bullock dans la peau d’une ex-détenue

Constituée de trois épisodes, la série Unforgiven était centrée sur Ruth Slater, une détenue libérée après quinze ans d’emprisonnement pour le meurtre de deux policiers. Alors qu’elle tente de reconstruire sa vie avec son petit-ami Brad, son passé refait surface. Ruth doit également faire face aux menaces des fils de l’une de ses victimes, désireux de se venger.

D’après les informations de Deadline, Sandra Bullock prêtera ses traits à cette ancienne criminelle en quête de rédemption, et d’une liberté qui continue de lui échapper après son expérience carcérale. Rejetée par la plupart des habitants de sa ville, Ruth Slater trouvera refuge auprès d’une petite sœur qu’elle connaît à peine dans cette adaptation pour Netflix. Viola Davis (Murder, Les Veuves), Rob Morgan (Mudbound, Stranger Things) et Aisling Franciosi (The Fall, Game of Thrones) viennent de se greffer à la distribution.

À la réalisation de ce drame, nous retrouvons Nora Fingscheidt. Le 4 mars 2020, les spectateurs français pourront découvrir en salles Benni, premier film de la cinéaste allemande qui a officié sur plusieurs documentaire et courts-métrages. Christopher McQuarrie, scénariste de Usual Suspects et réalisateur de Mission: Impossible : Fallout, se charge quant à lui de l’écriture du script. Enfin, Sandra Bullock officie également en tant que productrice. Pour le moment, le projet n’en est qu’au stade de pré-production et Netflix n’a pas donné de détails sur la date de sortie.