Willy's Wonderland : Nicolas Cage est de retour dans un teaser sanglant et décalé

Nicolas Cage est encore une fois de retour dans un projet « what the fuck ». La première bande-annonce de « Willy's Wonderland » vient de tomber et dévoile le comédien aux prises avec des animatroniques possédés.

Nicolas Cage : le mème ambulant

Sacré Nicolas Cage. Chacun de ses projets délirants est attendu par les cinéphiles avec énormément d'attention. La raison ? Chacun de ses films est un ovni, un bon gros navet ou une petite pépite inattendue. C'est finalement pour ça qu'on l'aime. Parce qu'on est toujours surpris. Nicolas Cage est un acteur tout terrain, impossible à ranger dans une case, capable du meilleur comme du pire, qui apparaît dans des productions en tout genre. Il possède certainement la carrière la plus hétérocyclique du milieu. Et c'est ce qui fait indéniablement son charme.

Dernièrement Nicolas Cage est apparu dans des films étranges et décalés comme Color out of Space, Primal, Mandy ou encore Mom and Dad. Prochainement, il sera à l'affiche de Jiu Jitsu aux côtés de Tony Jaa, pour affronter une horde d'extraterrestres à mains nues, et de The Unbearable Weight of Masive Talent où il interprétera (évidemment) son propre rôle. Rien d'étonnant donc, de le voir à l'affiche de Willy's Wonderland...

Première bande-annonce de Willy's Wonderland

Dans Willy's Wonderland, Nicolas Cage est le gardien d'un parc d'attraction. Il se retrouve bloqué une nuit entière dans le parc, aux prises avec les monstres des attractions qui prennent vie, possédés par des démons qui ont une dent contre lui. Willy's Wonderland est réalisé par Kevin Lewis. Un cinéaste occulte qui a pourtant mis en scène une petite dizaine de longs-métrages (également inconnus).

Le premier teaser est déjà disponible (en une de l'article) et promet un divertissement décalé et totalement décérébré. Kevin Lewis semble signer un film gore, une série B sympathique et attachante, qui renoue avec le cinéma horrifique des années 1980. Et la présence de Nicolas Cage est la cerise sur le gâteau. Le reste du casting se compose notamment d'Emily Tosta, de Beth Grant ou encore de Chris Warner. Le film devrait sortir courant 2021, directement en VOD.