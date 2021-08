Worth : un trailer pour le drame Netflix avec Michael Keaton sur le 11 septembre

Le 11 septembre continue d'intéresser le cinéma américain. Dans "Worth", il sera question du dédommagement financier pour les familles des victimes. Découvrez la bande-annonce avec Michael Keaton.

Worth : combien coûte une vie humaine ?

Montré en janvier 2020 en avant-première lors du Festival de Sundance, Worth a été récupéré par Netflix au début de l'année 2021. Malgré des bons retours, le film a mis du temps avant de se trouver un distributeur. Le passage sur la plateforme lui permettra d'obtenir une exposition d'envergure. Parce que son sujet le mérite.

Cette réalisation de Sara Colangelo va aborder le délicat sujet de l'après-11 septembre. Suite aux attentats qui ont provoqué la mort de quasiment 3000 personnes, les États-Unis ont essayé d'aider les familles touchées. Or, il a bien fallu estimer combien coûtait une vie pour définir le montant des indemnisations. Mais est-ce possible de le faire ? L'auteur Kenneth R. Feinberg a abordé cette question sensible dans le livre What Is Life Worth ?: The Unprecedented Effort to Compensation the Victims of 9/11 et c'est justement ce dernier qui sert de base pour le film.

Worth ©Netflix

Un trio en tête d'un drame qui s'annonce poignant

Le scénario signé par Max Borenstein est longtemps resté sur la fameuse Black List d'Hollywood avant d'être finalement utilisé. Il tourne autour de trois personnages : Kenneth Feinberg (un avocat désigné par le Congrès pour mener le fonds d'indemnisation des victimes), Charles Wolf (un veuf ayant perdu sa femme dans les attentats) et Camille Brios (chef du cabinet dans lequel travaille Kenneth Feinberg). Ils sont respectivement incarnés par Michael Keaton, Stanley Tucci et Amy Ryan - un solide trio principal.

Le film délivre exactement ce que l'on attend dans sa première bande-annonce. Soit la confrontation entre des avocats qui doivent avoir une vision pragmatique face à des familles qui sont habitées par une profonde douleur, avec énormément de scènes qui se déroulent dans des bureaux. On voit déjà bien comment les avocats sont confrontés à un problème complexe pour lequel il semble n'y avoir aucune bonne réponse. Avec un sujet aussi puissant, Netflix a des chances de provoquer un engouement public avec la sortie de Worth. Le long-métrage sera mis en ligne le 3 septembre prochain.