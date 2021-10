xXx sur OCS : Vin Diesel a failli se blesser gravement sur le tournage

Au début des années 2000 Vin Diesel voulait moderniser le film d'espionnage avec l'explosif "xXx". Pour l'occasion, l'acteur a réalisé plusieurs cascades, dont une qui aurait pu lui être fatale.

Bienvenue sur le territoire de Xander

Quand on pense à Vin Diesel, la première saga qui vient à l'esprit est certainement Fast & Furious. Pourtant, au début des années 2000, en plus de Dominic Toretto, l'acteur a incarné deux autres personnages importants de sa carrière : Riddick et Xander Cage. Le premier est introduit dans le très efficace film de science-fiction Pitch Black (2000). Le second vient du film d'action xXx (2002). Réalisé par Rob Cohen (déjà à l'origine du premier Fast and Furious), le long-métrage a pour vocation de moderniser le film d'espionnage.

Les agents secrets habituels ayant échoué à infiltrer le réseau du trafiquant Yorgi (Marton Csokas), la NSA décide de recruter un nouveau type d'espion. L'agent Gibbons (Samuel L. Jackson) fait alors appel à Xander Cage, alias triple X, un amateur de sports extrêmes qui dénonce le système en se filmant dans des cascades folles. Une tête brûlée qui n'aura pas d'autres choix que de servir son pays en se rendant à Prague où se trouve Yorgi, mais également la mystérieuse Yelena (Asia Argento).

xXx ©Columbia Pictures

xXx a eu un bon succès public avec plus de 277 millions de dollars de recettes au box-office mondial pour un budget de 70 millions. De quoi motiver les producteurs à faire une suite en 2005. Mais sans Vin Diesel pour porter le film, remplacé par Ice Cube, xXx 2 est un échec. Il faudra attendre 2017 pour voir l'acteur reprendre son rôle de Xander Cage dans xXx: Reactivated.

Vin Diesel se donne pour xXx

Sans être un chef-d'œuvre, xXx a su convaincre par son approche assez décalée du genre. Xander est une brute bas du front qui parvient à remplir sa mission en réalisant des cascades improbables à moto, sur un surf ou en sautant en parachute. Des cascades qui, pour le coup, ont été en partie réalisées par Vin Diesel lui-même. Alors encore au début de sa carrière, mais déjà producteur sur le film, l'acteur souhaite se faire plaisir et ne pas tout confier à une doublure. Ce qui donna lieu à de longues conversations entre Vin Diesel et le réalisateur Rob Cohen. Le cinéaste préférant logiquement que les séquences les plus dangereuses soient effectuées par des cascadeurs plutôt que par la star du film.

xXx ©Columbia Pictures

Ainsi, la séquence où Xander s'échappe à moto d'un cartel de drogue en sautant d'une grange qui explose a été réalisée par le cascadeur Jeremy Stenberg en une seule prise. C'est ensuite en post-production que le visage de Vin Diesel a été ajouté numériquement. Par contre, la scène de l'avalanche durant laquelle Xander dévale une montagne en snowboard a été faite en grande partie par Vin Diesel. Une scène complétée évidemment par de nombreux effets spéciaux.

Lors d'une interview à Hollywood.com, Rob Cohen expliquait que cette séquence aurait pu très mal tourner. Vin Diesel faisait des sauts de plus en plus haut et devait à chaque fois se réceptionner sur son snowboard. Mais, sur une prise, il est mal retombé, directement sur la tête, et le réalisateur a logiquement paniqué en pensant qu'il s'était brisé la nuque.

Il est tombé de l'autre côté et a planté sa tête verticalement dans la neige, et il ne bougeait pas. J'ai dit : Oh mon Dieu, est-ce qu'il s'est cassé le cou ?

Un terrible drame

Avec beaucoup de chance Vin Diesel s'en est sorti indemne. Ce qui n'a malheureusement pas été le cas d'un cascadeur qui, lui, a perdu la vie. Il s'agit d'Harry O'Connor, également coordinateur des cascades aériennes. Lors de la scène de fin, lorsque Xander retire son parachute et rejoint le bateau à l'aide d'une tyrolienne, O'Connor s'est chargé de faire cette cascade. La première prise fut bonne (et visible dans le film). Mais au moment de faire une seconde prise, le cascadeur est arrivé de trop haut et n'est pas parvenu à passer sous le pont. Le choc lui a brisé le cou et provoqué sa mort. Un terrible drame qui heureusement aura été un cas unique du tournage de xXx.