Yara sur Netflix : c'est quoi ce film tiré d'un fait divers sordide ?

Découvrez le fait divers derrière le film Netflix "Yara". Une affaire terrible de meurtre d'une jeune fille de 13 ans, qui mena à une longue enquête de plus de trois ans dans la région de Bergame en Italie.

Le meurtre de Yara Gambirasio dépeint sur Netflix

Depuis le 5 novembre Netflix propose le film policier italien Yara réalisé par Marco Tullio Giordana et avec notamment Isabella Ragonese, Alessio Boni et Thomas Trabacchi. Le metteur en scène avait livré en 2003 Nos meilleures années, grande fresque sur quarante ans d'Histoire italienne. Dans Yara, on suit cette fois une procureure hantée par la disparition d'une enfant de 13 ans et déterminée à découvrir la vérité sur l'affaire. Une histoire qui vient d'un fait divers terrible survenu en 2011. Ainsi, avec ce long-métrage, le réalisateur continue de dépeindre l'Histoire de son pays.

Une affaire aux nombreux rebondissements

C'est donc l'affaire Yara Gambirasio qui est mise en avant dans ce film. Le 26 novembre 2010, la jeune fille de 13 ans disparaît après avoir quitté le centre sportif de Brembate di Sopra, dans la province de Bergame, où elle s'entraînait. A l'époque, l'affaire fait beaucoup de bruit dans la presse locale. Des étrangers sont d'abord suspectés, mais rapidement ces pistes sont écartées. Les autorités peinent donc à avancer dans cette affaire.

Mais le 26 février 2011, trois mois après sa disparition, le corps poignardé de la jeune fille est retrouvé à une dizaine de kilomètres, sur un terrain vague de Chigno la d'Isola. Elle serait morte des suites de ses blessures (l'autopsie révélant notamment une blessure à la tête potentiellement infligée avec une pierre), mais également du froid. Les analyses révèlent également la présence de microparticules de plâtre dans ses poumons. Et surtout quelques gouttes de sang sont retrouvées sur les vêtements de Yara. L'enquête prend alors une autre tournure et les autorités décident de prélever l'ADN de tous les habitants de Brembate di Sopra, ce qui représente environ 20 000 échantillons.

Yara Gambirasio

Par ce biais, plusieurs personnes sont suspectées. D'abord Damiano Guerinoni, dont l'ADN se révèle proche de celui trouvé sur Yara. Mais les différences sont trop grandes. Après avoir analysé le sang de toute sa famille, le constat est le même. Les généticiens songent tout de même à Guiseppe Guerinoni, le père de Damiano Guerino, d'où pourrait venir la souche originelle. Mais ce dernier est décédé en 1999. Heureusement, certaines de ses affaires ont été conservées, dont un vieux permis de conduire avec un timbre collé au dos. Grâce à la salive utilisée sur le timbre, ils peuvent ainsi retrouver son ADN. Et celui-ci est alors compatible avec les prélèvements effectués sur les vêtements de la victime. L'enquête en conclut que cet homme est bien le père du meurtrier. Pour autant, tous ses enfants ont un alibi. Reste alors une seule possibilité : il s'agirait d'un enfant illégitime.

Un coupable après trois ans d'enquête

Les autorités imaginent dès lors le nombre de femmes qu'il aurait pu rencontrer durant sa vie. Impossible de retracer toutes ces personnes, mais l'enquêteur Giovanni Mocerino ne compte pas lâcher pour autant. Et à force de questionner les gens aux alentours, on le mène vers la piste d'Ester Arzuffi, qui aurait eu une relation avec Guiseppe Guerinoni en 1969. Mocerino apprend que cette dernière a eu deux jumeaux et après un prélèvement, l'analyse confirme qu'elle est la mère du coupable.

Plus de trois ans après les débuts de l'enquête, le 15 juin 2014, les autorités retrouvent Massimo Bossetti, le fils d'Ester Arzuffi et de Giuseppe Guerinoni. Un test confirme à 99,999987% la concordance entre son ADN et les gouttes de sangs trouvées sur les vêtements de Yara. Un homme de 44 ans au casier judiciaire vierge et qui semble bien sous tous rapports. Il clame d'ailleurs son innocence depuis son arrestation. Mais les preuves contre lui sont nombreuses. Reste ce léger doute, les 0,000013% de différence d'ADN.

Le 1er juillet 2016, la cour d'assises de Bergame a condamné Massimo Bossetti à perpétuité pour l'assassinat de Yara Gambirasio. Malgré un appel, la décision en première instance a été confirmée le 17 juillet 2017. Le film Yara est lui disponible sur Netflix depuis le 5 novembre.