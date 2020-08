Young Adult sur Netflix : pourquoi la comédie avec Charlize Theron reste-t-elle à part dans le paysage hollywoodien ?

Charlize Theron est exécrable du début à la fin de « Young Adult », long-métrage réalisé par Jason Reitman et scénarisé par Diablo Cody, qui se retrouvent après « Juno ». En ne faisant quasiment jamais preuve d’une quelconque marque de sympathie, la romancière qu’interprète l’actrice détonne clairement dans le paysage des comédies hollywoodiennes...

Young Adult : Charlize Theron en chute libre

En 2012, Charlize Theron campe trois des personnages les plus détestables vus au cinéma cette année-là dans Prometheus, Blanche-Neige et le Chasseur et Young Adult. Avec ce dernier, la comédienne livre l’une de ses meilleures performances, et trouve un rôle nettement plus complexe et nuancé que ceux de la sinistre Ravenna et de la cruelle Meredith Vickers qui mène son vaisseau à sa perte.

Dans cette comédie signée Jason Reitman (In the Air, Thank You for Smoking), qui retrouve la scénariste Diablo Cody après Juno, la comédienne interprète Mavis Gary, une romancière de livres pour ados installée à Minneapolis. Lorsqu’elle reçoit un faire-part de son ex Buddy (Patrick Wilson) pour la naissance de son bébé, Mavis est tentée d’assister à son baptême dans sa ville natale du Minnesota qu’elle exècre. Convaincue que cette invitation est un signe envoyé par son amour de jeunesse, la trentenaire divorcée et alcoolique s’y rend avec la ferme intention de le récupérer.

Une héroïne loin de la rédemption dans Young Adult

Jason Reitman et Diablo Cody révèlent les fêlures de ce personnage à la ramasse dès les premières scènes de Young Adult. Solitaire accro à L’Incroyable famille Kardashian qui enchaîne les litres de Coca Light en guise de petit déjeuner, Mavis est loin d’avoir la vie de rêve que certains habitants de sa ville natale lui prêtent. L’ancienne star de son lycée a sombré dans la dépression depuis son départ et tente de sauver les meubles en se focalisant sur son apparence. Un protagoniste qui s’enfonce jusqu’à la fin du film, et auquel le réalisateur et la scénariste n’offrent pas vraiment de rédemption. C’est d’ailleurs l’un des aspects qui a convaincu l’excellente Charlize Theron de participer au projet, comme elle l’expliquait à L’Express en 2011 :

Ce que je trouve passionnant dans ce scénario, c'est de voir les deux visages de Mavis : la femme qui se maquille, s'habille et tente de redevenir l'adolescente sûre de son pouvoir de séduction et très méprisante... Et puis la fille désespérée qui se dévoile sous nos yeux, seule dans sa chambre d'hôtel, en proie à ses tics - affectée de trichotillomanie, elle s'arrache des mèches de cheveux - et à ses démons, qu'elle noie dans une bouteille de bourbon. Ce que j'aime dans Young Adult, c'est que Jason Reitman ne cherche à aucun moment à racheter son héroïne, ni à susciter la compassion.

Une scénariste à part

Jusqu’à la scène finale, Mavis Gary reste donc fidèle à elle-même, égocentrique et profondément hautaine. L’héroïne ne renonce à aucun moment à son air supérieur et son ton condescendant, même lorsqu’elle a exposé toutes ses souffrances à son ancienne communauté. Une approche rare d’un personnage pour une comédie hollywoodienne, où les protagonistes révèlent souvent leur part de bonté, y compris les plus antipathiques.

Si ce n’est pas le cas dans Young Adult, c’est avant tout parce que la scénariste Diablo Cody, créatrice de la série United States of Tara, souhaitait aller à l’encontre des codes habituels pour rester cohérente avec les épreuves que Mavis traverse. Interrogé par IndieWire en 2011, Jason Reitman déclarait à son propos :

Elle (Diablo Cody, ndlr) sait à quel point le film est impossible à réaliser, en particulier avec la façon dont il se termine. Et elle l’a écrit. Et elle a écrit le personnage sans compromettre, du début à la fin, qui elle était. Elle n’a jamais essayé d’excuser le comportement (de Mavis, ndlr), elle a dit : «Non, c’est un être humain brisé et traumatisé qui veut être aimé et qui fait d’horribles erreurs et traite les gens horriblement». Et c’est ce que j’ai adoré. Et c’est aussi ce que Charlize a adoré.

Charlize Theron, Diablo Cody et Jason Reitman se sont depuis retrouvés sur le poignant Tully, sorti en 2018. Young Adult est à voir ou revoir sur Netflix.