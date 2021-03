Zack Snyder's Justice League : le cinéaste offre un certificat médical pour regarder le film

Le cinéaste Zack Snyder vient de teaser l'apparition d'un nouveau héros dans la « Zack Snyder's Justice League ». En effet, le réalisateur a partagé un faux certificat médical, qui excuse les fans du film pour ne pas aller travailler jeudi (jour de sortie du film), signé par le Dr Ryan Choi, alias Atom.

La Zack Snyder's Justice League débarque enfin

On y est ! Après des années d'attente, la Director's cut de Justice League par Zack Snyder sort enfin. Jeudi 18 mars, Zack Snyder's Justice League sera disponible sur toutes les plateformes de VOD. Le long-métrage est une nouvelle version du film sorti en 2017. Tandis qu'à l'époque Joss Whedon avait terminé l’œuvre, il s'agit cette fois de la vision complète de Zack Snyder. Un film de 4h à travers lequel le cinéaste a eu carte blanche pour proposer sa propre perception de Justice League. Pour l'occasion, le réalisateur rappelle absolument tout le monde, pour une réunion inédite et imposante. Ainsi se côtoieront la Justice League, Darkseid, le Joker, Martian Manhunter et peut-être même Atom.

Vous avez votre certificat médical ?

Zack Snyder's Justice League dure approximativement 4h. Les spectateurs qui voudront se jeter sur le produit dès le 18 mars vont devoir poser leur demi-journée. Ça tombe bien, puisque Zack Snyder vient de publier le certificat médical qui exemptera les fans d'aller au travail. Sur son compte Twitter, l'artiste a partagé une « note du médecin ».

Veuillez excuser l'absence de …. au travail / à l'école / à n'importe quelle activité, ce jeudi 18 mars 2021, car il / elle / ils / elles ont l'obligation inévitable de regarder la Justice League de Zack Snyder, plusieurs fois. Au cas où vous ne le sauriez pas, c'est un événement massif et sans précédent.

Atom dans la Snyder's Cut ?

Un petit message rigolo du cinéaste pour pousser les spectateurs à rester chez eux pour regarder la Snyder's Cut. Mais outre l'humour de cette publication, un détail a attiré l'attention des fans. En effet, la signature du papier est une référence habile à l'univers DC Comics. Le docteur Ryan Choi est l'un des nombreux personnages a avoir été coupé dans le montage initial de Justice League. Parce que ce docteur n'est pas n'importe qui. Ryan Choi est l'alter égo de Atom, un héros emblématique de l'écurie DC.

The Atom ©DC Comics

Équivalent d'Ant-Man dans l'univers DC Comics, le protagoniste aurait dû apparaître dans Justice League. Une erreur qui semble avoir été rectifiée par Zack Snyder qui, logiquement, avec ce certificat, confirme la présence de Ryan Choi au casting. Reste maintenant à savoir si le personnage va endosser son costume d'Atom ou pas. Il y a davantage de chance que ce soit simplement un médecin qui travaille avec le père de Cyborg dans les labos STAR Labs.