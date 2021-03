Zack Snyder's Justice League : l'ultime bande-annonce avant la sortie

Une dernière pour la route, avant la libération. Nous entrons dans une semaine importante avec la sortie le 18 mars prochain de "Zack Snyder's Justice League" partout dans le monde. Une ultime bande-annonce vient clore la promotion avec des nouvelles images de Green Lantern et Martian Manhunter.

Zack Snyder's Justice League : la bande-annonce finale est là

En ce début d'année 2021, l'arrivée de Zack Snyder’s Justice League est le seul rayon de soleil cinématographique. Un événement qui permet un peu d'excitation, alors que les salles restent fermées. Même sans ça, difficile de nier que cette sortie allait provoquer du remue-ménage. Nous y sommes quasiment à ce fameux 18 mars qui nous permettra enfin de découvrir la version du film voulue par Zack Snyder. Un montage qui s'annonce sans concession, avec une durée de quatre heures. Le film sera d'abord disponible chez nous en achat digital puis, dès le 31 mars, il sera possible de le voir sur tous les services de VOD.

Le scénario racontera l'alliance entre Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman et Cyborg afin de combattre le méchant Darkseid qui veut s'emparer des Boîtes mères sur Terre. Superman signera son retour, le Joker aura un petit rôle et plusieurs choix forts sont au programme.

Yalan Gur - Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros.

Plusieurs nouveautés

Pour nous faire patienter dans la dernière lignée droite, une ultime bande-annonce vient d'être diffusée. On y retrouve à l'intérieur des images déjà connues mais également quelques nouvelles qui font plaisir. Après avoir été teasé dans un précédent aperçu, Green Lantern est enfin visible.

Si sa drôle de tête vous interpelle, c'est normal. Ce n'est pas Hal Jordan qui apparaîtra dans le film mais Yalan Gur. Un personnage qui fait partie de la Green Lantern Corps et qui aura donc un petit temps d'apparition à l'écran. On ne sait pas encore exactement comment Zack Snyder va s'en servir mais le précédent montage de Justice League avait déjà révélé qu'il était impliqué dans cette grande scène de bataille.

Martha Kent (Diane Lane) - Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros.

Autre élément notable : l'apparition de Martian Manhunter. Les fans ne manqueront pas de remarquer ce plan où Martha Kent se montre avec les yeux rouges. Nous pouvons avoir un vrai aperçu de cette fameuse scène où le personnage doit révéler son identité. Zack Snyder avait déjà expliqué qu'il avait imaginé une scène entre Martha et Loïs à l'issue de laquelle Martian avait pris la forme de la mère de Clark. Il se transformait ensuite en Martian Manhunter puis redevenait le général Swanwick.

Ce plan de la bande-annonce dit distinctement que nous aurons le droit à cette scène. Ce qui devrait réjouir les fans ! Pour le reste, ce dernier aperçu est très réussi. Avec un souffle épique et des plans magnifiques comme Zack Snyder en a le secret.