Zack Snyder's Justice League : où voir le film en France ?

Où et quand voir en France le nouveau montage si attendu de "Justice League" ? Warner a enfin donné tous les détails pour que l'on se prépare au mieux à l'arrivée de ce premier événement cinématographique de l'année.

Justice League : le 18 mars approche

Une petite poignée de jours nous sépare de l'arrivée de Zack Snyder's Justice League. Le réalisateur va enfin mettre fin à cette douloureuse histoire qui n'aura que trop duré. Remplacé par Joss Whedon lors de la production, il a vu son travail être dévasté. Son acharnement pour que son montage existe a payé et Warner a accepté de le sortir sur HBO Max (aux USA). Le résultat risque de valoir le coup d'oeil si l'on se réfère aux nombreux aperçus disponibles pour la promotion.

Une longue phase d'incertitude a entouré l'arrivée de ce montage en France. D'abord annoncé pour le 22 avril chez nous, soit plus d'un mois après la sortie aux USA, nous y aurons droit au bout du compte en même temps que le reste du monde. À l'heure des réseaux sociaux et du téléchargement illégal, ce délai sonnait comme suicidaire de la part de Warner. Maintenant que nous sommes assurés de pouvoir voir Justice League dès le 18 mars prochain, il restait à découvrir où et sous quelles conditions cela allait être possible. À quelques jours de l'échéance, nous savons désormais que le film sera disponible en deux temps. Dès le 18 mars, nous aurons la possibilité de l'acheter en version digitale. Il sera ensuite disponible à la location sur tous les services de VOD dès le 31 mars suivant.

Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros.

Pas de diffusion sur une plateforme de SVOD donc, il faudra sortir le porte-monnaie pour découvrir cette version colossale de quatre heures. Pas de jaloux, elle sera disponible dans toutes les crèmeries habituelles : iTunes et Apple TV, YouTube, Google Play, Canal VOD, Orange, BBox, SFR, FimoTV, Rakuten TV, Amazon Prime Video (en achat/location, pas dans l'abonnement) ainsi que sur les services Sony Playstation et Microsoft Xbox. On aura compris qu'il faudra forcément passer à la caisse mais quels sont les prix auxquels s'attendre ? Warner n'a pas apporté de réponse dans son communiqué officiel. Il faudra sûrement s'attendre à un prix d'achat aux alentours des 15-20 euros, et un prix de location qui ne devrait pas être inférieur à 4,99€.