Zack Snyder's Justice League : Zack Snyder explique pourquoi il a ramené le Joker

Il ne reste plus que quelques jours avant la sortie de « Zack Snyder's Justice League ». La promotion du film bat son plein et Zack Snyder vient de révéler les raisons qui l'ont poussé à ramener le Joker.

Zack Snyder's Justice League : toute nouvelle version

Prévu pour une sortie le 18 mars sur HBO Max, Zack Snyder's Justice League est attendu comme le messie. Réalisé par Zack Snyder il s'agit d'une toute nouvelle version du film de 2017. À l'époque, le cinéaste avait été dans l'impossibilité de terminer le long-métrage. Il avait alors été remplacé par Joss Whedon. Mais Justice League s'est alors avéré être un film hybride, et détesté de tous (ou presque). Face à cet échec critique, les fans ont réclamé la director's cut de Zack Snyder. Contre toute attente, la Warner a donné son feu vert pour ce projet inédit, à travers lequel le cinéaste va offrir une toute nouvelle version de Justice League, davantage en adéquation avec sa vision de l’œuvre.

Darkseid (Ray Porter) - Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros Studios/HBO Max

Pour l'occasion, Zack Snyder a vu les choses en grand puisque ce nouveau montage va durer 4h. Quatre heures pour lesquelles l'intégralité du DC Extended Universe (DCEU) est de retour. Le cinéaste a rappelé tout le monde, jusqu'à Jared Leto dans la peau du Joker. Une décision inattendue qui permet de donner une seconde chance au comédien, dont l'interprétation du Prince du Crime dans Suicide Squad avait grandement déçu. Maintenant, Zack Snyder explique les raisons qui l'ont poussé à rappeler Jared Leto.

Zack Snyder justifie le retour du Joker

Lors d'une interview avec The New York Times, le cinéaste est revenu sur la Snyder's Cut de Justice League. Il a notamment justifié l'introduction de personnages emblématiques comme Martian Manhunter et Darkseid. Mais il a également commenté le retour de Jared Leto dans la peau du Joker, dévoilant ainsi les raisons qui l'ont poussé à ramener ce personnage emblématique :

Je l'ai ajouté parce que c'est le dernier film que je fais pour le DCUE. Avoir tout cet univers cinématographique sans Batman et Joker aurait été bizarre. Jared et moi avons eu un tas de conversations à ce sujet. Je l'ai mentionné à Ben et je me suis dit : "Ben, faisons-le juste chez moi. Je pourrais le tourner dans la cour. Ne le dis pas au studio et je ne vais pas vous payer les gars". J'étais en mode : je vais juste tourner ça dans mon coin.

Joker (Jared Leto) - Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros Studios/HBO Max

Une justification plus que convaincante. C'est vrai que c'est quand même agréable de se dire que Ben Affleck et Jared Leto vont enfin s'affronter dans les rôles de Batman et du Joker. Surtout que ce sera certainement la première et la dernière fois que les deux protagonistes vont se croiser. En effet, après Zack Snyder's Justice League, le cinéaste remballe, et ne participera plus à aucun produit du DCEU.

Quant à Jared Leto, logiquement, il ne devrait pas revenir non plus dans le DCEU. Il n'a pas été retenu pour The Suicide Squad, ni pour Birds of Prey, et Warner a visiblement la volonté de mettre l'acteur au placard, préférant plutôt miser sur Joaquin Phoenix. Zack Snyder's Justice League sera donc l'occasion pour Jared Leto de donner son maximum dans la peau du Joker.