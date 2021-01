Zack Synder's Justice League : on connaît enfin la date de sortie du film

Voir aussi

Bones & All : une histoire de cannibalisme pour Timothée Chalamet et Luca Guadagnino

Luca Guadagnino envisage de refaire équipe avec Timothée Chalamet pour son prochain long-métrage, "Bones & All". Il retrouverait ainsi un acteur qu'il a déjà dirigé à merveille dans le remarqué "Call Me By Your Name". Mais nous serions cette fois dans un registre bien différent.