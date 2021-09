Le Seigneur des anneaux : comment Peter Jackson a évité la censure

La saga du Seigneur des anneaux regorge de scènes violentes, pourtant les films n'ont pas été censurés. Pour s'en assurer, Peter Jackson a eu une idée ingénieuse !

La saga du Seigneur des anneaux

Le Seigneur des anneaux est une trilogie cinématographique réalisée par Peter Jackson. Fondée sur les romans du même nom, écrit par J.R.R Tolkien, la série de films relate les aventures de deux hobbits destinés à détruire l'anneau unique de pouvoir. Accompagnés d'autres personnages représentant chacun leur espèce, ils forment la communauté de l'anneau. Le tout se déroule dans le monde fictif de la terre du milieu.

Le seigneur des anneaux : la communauté de l'anneau ©New Line Cinema

Véritable succès commercial, les films ont rapporté presque trois milliards de dollars lors de leur sortie dans les salles. Considéré comme l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire du cinéma, la trilogie a été récompensée par dix-sept Oscars sur trente nominations. Le casting met en avant Elijah Wood et Sean Astin dans les rôles principaux de Frodon Saquet et Sam Gamegie. On y retrouve également des acteurs déjà connus du grand public comme Orlando Bloom, Ian McKellen, Cate Blanchett ou encore Sean Bean.

Peter Jackson évite la censure

Mais pour en arriver à ce succès, Peter Jackson a dû se battre ! Menacé par Harvey et Bob Weinstein, qui envisageaient l'adaptation d'une autre manière, le réalisateur a délibérément fait fuiter les scénarios afin de pouvoir réaliser sa trilogie. Un stratagème plutôt osé mais efficace dont le réalisateur semble être coutumier. Passé Maître dans l'art et la manière d'arriver à ses fins, Peter Jackson ne manque jamais d'ingéniosité pour donner vie à ses idées. La saga du Seigneur des anneaux comporte de nombreux combats avec des scènes particulièrement sanglantes. Mais il était hors de question pour le réalisateur que son œuvre soit soumise à la censure. Ainsi pour éviter une classification sévère au cinéma et une censure pour violence, Peter Jackson a eu recours à un stratagème simple mais efficace : changer la couleur du sang ! Adieu le sang rouge, bonjour le noir. Il aura suffi au réalisateur de donner du sang noir à ses créatures maléfiques pour que le tout paraisse moins violent visuellement. Une idée de génie puisque les trois films sont sortis en salle avec la classification PG-13, qui recommande simplement "fortement" un accompagnement aux enfants de moins de 13 ans.