Mourir peut attendre : la sortie du film repoussée à novembre 2020

La sortie du 25ème James Bond, initialement programmée au 8 avril 2020, vient d’être repoussée à novembre 2020, en raison de la propagation du coronavirus. D’une manière ironique et cruelle, le film Mourir peut attendre n’a jamais aussi bien porté son nom… On savait déjà que la sortie chinoise avait été annulée, alors que la propagation du virus connaissait son pic sur ce territoire. Maintenant que le stade pandémique n’est plus très loin, c’est tout bonnement la sortie mondiale qui vient d’être repoussée.

Le compte twitter officiel du film a annoncé la décision de la production et de la distribution dans un tweet lapidaire, en précisant que la sortie au Royaume-Uni aura lieu le 12 novembre. Les dates pour les autres territoires seront rapidement connues et, si elles sont groupées, la France pourrait voir la sortie du film le 11 novembre. Auquel cas, cela fera cinq ans jour pour jour après la sortie du précédent opus, Spectre.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd

— James Bond (@007) March 4, 2020