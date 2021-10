Squid Game : une promotion à grande échelle pour le lancement de la série

"Squid Game" c'est la série Netflix à ne pas manquer ! Pour promouvoir la série, une station de métro coréenne a été entièrement décorée à l'image du show.

Squid Game : la série phénomène

C'est le carton du moment sur Netflix. Disponible depuis le 17 septembre dernier, la série Squid Game est bien partie pour battre des records. Au fil des 9 épisodes mis en ligne par la plateforme de streaming, on suit 456 personnes en difficultés financières, qui acceptent de participer à un tournoi. Le but : empocher le jackpot et se sortir de la précarité. Sauf que si les épreuves consistent en une série de jeux enfantins, les candidats éliminés y laissent leur vie ! Seul les vainqueurs empochent donc la somme de 33 millions d’euros.

Squid Game © Netflix

Bien que ce soit une surprise pour Netflix, le show imaginé par Hwang Dong-Hyuk est un véritable succès ! Selon Deadline, 10 jours après son lancement, Squid Game a été en tête des programmes Netflix les plus regardés dans 90 pays différents. En attendant de nouveaux records, on sait déjà que le show est également devenu le drama coréen le plus visionné aux États-Unis !

Une promo à grande échelle

Difficile de passer à côté ! Sur Netflix, Squid Game est la série du moment. Mis en ligne le 17 septembre dernier, la série a eu le droit à une promotion particulière pour son lancement. À Séoul, c'est toute une station de métro qui a adopté les couleurs du show. Pour le jour de la sortie, la production avait en effet vu les choses en grand.

Squid game ©NetflixKR

Adoptant le thème Squid Game, la station de métro Itaewon a totalement été relookée. Poupée géante, escaliers recouverts de rose fuchsia... Tout a ainsi été mis en œuvre pour plonger les riverains dans l'ambiance. L’extérieur de la gare a également été orné de la grande tirelire contenant le prix en espèces vu dans le show. Pour faire participer les gens et interagir, il leur était également proposé de se prendre en photo à certains endroits et de poster le cliché sur les réseaux sociaux. Les participants avaient en échange droit à une récompense pour leur participation !

Si Netflix n'a pas encore officiellement annoncé de saison 2, le réalisateur, Hwang Dong-Hyuk se penche déjà sur une suite éventuelle.