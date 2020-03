Star Wars 9 : non, ce baiser n’était pas romantique

Star Wars 9, L’Ascension de Skywalker, sorti à Noël dernier, avait la lourde charge de conclure la saga des Skywalker démarrée 40 ans plus tôt par George Lucas. À la barre, c’est J.J. Abrams, le réalisateur du Réveil de la Force qui succède à Rian Johnson pour tenter de contenter les fans. Mais c’est loin d’être le cas.

Le problème de cette nouvelle trilogie est le manque de cohérence entre les différents films, et surtout deux réalisateurs qui semblent être en total désaccord quant à l’héritage de la saga. Il y a d’un côté J.J. Abrams, qui veut rester fidèle à l’univers créé par George Lucas, en restant dans les clous, et de l’autre côté Rian Johnson, qui tente d’insuffler sa propre patte dans la saga.

Le résultat souffre évidemment de cette vision totalement opposée, puisque Les Derniers Jedi ne respecte pas les arcs narratifs ouverts dans Le Réveil de la Force comme L’Ascension de Skywalker ne prend pas en compte les éléments des Derniers Jedi.

Le chapitre final condense donc les deux films que J.J. Abrams avait en tête, et n’a pas le temps d’aborder en profondeur tous les enjeux narratifs que le film veut déployer. Certaines séquences souffrent donc de développement, faute de temps, ce qui donne lieu à des moments parfois peu compréhensibles, comme le baiser final entre Kylo Ren et Rey.

Pour rappel, cette séquence intervient après que Kylo Ren se sacrifie pour sauver Rey, en lui insufflant le reste de vie qu’il reste en lui. Quand elle reprend conscience, elle se rend compte que Kylo Ren est mourant, et l’embrasse, sur les lèvres, avant qu’il ne rende son dernier souffle.

Pour beaucoup de spectateurs, ce geste d’amour a été perçu comme romantique, alors que leur relation, jusqu’à présent, était plutôt fraternelle.

Dans le livre à paraître L’Ascension de Skywalker (qui a déjà levé le voile sur un autre mystère du film concernant Palpatine), présenté en avant-première lors d’un événement aux États-Unis, l’auteur Rae Carson apporte des précisions quant à ce geste d’amour, comme les pages du roman le confirment :

