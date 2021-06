Alors que la saison 11 de The Walking Dead est en pleine préparation, la chaîne AMC vient d'annoncer l'arrivée de quatre épisodes spéciaux. Une mini-série consacrée aux personnages les plus populaires de la franchise.

Alors que la 11ème et ultime saison de The Walking Dead est en plein tournage, la chaîne AMC vient d'annoncer une bonne nouvelle pour les fans. La franchise s'agrandit et vient de donner naissance à The Walking Dead : origins.

TWD : les origines

Le compte à rebours a commencé ! Depuis l'annonce de la 11ème saison, la chaîne AMC ne cesse de multiplier les annonces. Et ça commence en beauté. Tout juste après avoir dévoilé les premières images de la dernière saison, la chaîne a annoncé ce jeudi 10 juin, l'arrivée de The Walking Dead : origins.

Une mini-série de 4 épisodes très spéciaux exclusivement dédiés à Daryl Dixon (Norman Reedus), Carol Peletier (Melissa McBride), Maggie Rhee (Lauren Cohan), et Negan (Jeffrey Dean Morgan).

Les personnages les plus populaires de la série raconteront tour à tour l'apocalypse zombie selon leur point de vue. Et ce n'est pas tout ! En bonus, les épisodes comprendront des interviews exclusives des acteurs suivis de cours extraits de la saison 11 de la série originale. Qu'en est-il de la programmation ? La chaîne a déjà donné le ton. L'épisode de Daryl, "Daryl's Story", sera diffusé le 15 juillet, "Maggie's Story" le 22 juillet, "Negan's Story" le 29 juillet et "Carol's Story" le 5 août. Vous l'aurez compris, la diffusion de ces épisodes spéciaux va précéder la saison 11, prévue pour le 22 août. Un bon moyen de faire patienter les fans !

Norman Reedus et Melissa McBride (Daryl et Carol) - The walking dead - ©AMC

Promotion à grande échelle

L'annonce de The Walking Dead : Origins n'a rien d'un hasard. C'est en réalité le commencement d'un plan de communication et de promotion très bien pensé par AMC : "11 semaines de révélations avant la saison 11"

La chaîne américaine créée ainsi l'événement et prévoit de nombreuses annonces inédites avant l'arrivée de la saison 11. TWD : origins étant la première révélation. Comptez sur nous pour vous tenir informés ! En attendant, vous pouvez toujours vous maintenir à jour en visionnant l'intégrale des précédentes saisons disponibles sur Netflix.