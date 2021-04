The Walking Dead : une date pour le début de la saison 11

Suite à la diffusion du dernier épisode de la dixième saison, AMC a dévoilé la date de lancement du dernier chapitre de "The Walking Dead". Et les fans seront ravis d’apprendre que la série reviendra deux mois plus tôt que d’habitude.

La fin de The Walking Dead est proche…

The Walking Dead fera bientôt ses adieux. AMC a dévoilé ce dimanche le dernier épisode de la dixième saison de la série. Et la onzième à venir sera la dernière du show créé par Frank Darabont et Robert Kirkman. La fin est donc proche pour la série lancée en 2010, et devenue culte depuis.

Depuis cette annonce, les fans attendaient de savoir quand ils pourraient découvrir sa conclusion. Et alors que le début d’une nouvelle saison de la série de zombies est traditionnellement dévoilé en octobre, il faudra cette fois attendre moins longtemps avant d’avoir la fin du show.

Lancement prévu pour août

AMC a profité de la diffusion du dernier épisode de la saison 10 pour dévoiler la date de lancement de la prochaine, via un teaser. La chaîne a ainsi annoncé que la onzième saison de The Walking Dead démarrera le 22 août prochain. Et si les fans peuvent se montrer tristes de savoir que cette onzième saison sera la dernière, ils pourront se réconforter en apprenant sa longueur. Alors que chaque chapitre de la série est en général composé de 16 épisodes, celui-ci en aura droit à 24. La diffusion des épisodes sur AMC s’étendra donc jusqu’à la deuxième partie de 2022.

The Walking Dead © AMC

De gros enjeux

Angela Kang, la showrunneuse de The Walking Dead, s’est exprimée sur la onzième saison à venir. Et elle a promis un gros départ pour le dernier chapitre, ainsi que plusieurs nouveautés :

Après les six épisodes additionnels de la saison 10, qui s’intéressaient à des intrigues plus petites, centrées sur des personnages, nous sommes impatients de démarrer la saison 11 plus fort que jamais. Les enjeux vont être gros – on verra plus de zombies, des tonnes d’action, des nouvelles histoires intrigantes, des lieux jamais vus avant et nos groupes rassemblés en une communauté pour la première fois, essayant de reconstruire ce que les Chuchoteurs leur ont pris.

Scott M. Gimple, l’ancien showrunner et désormais toujours impliqué sur la série, a fait écho aux propos de Kang, promettant un gros départ pour la dernière saison :

Le chapitre final de The Walking Dead commence avec huit épisodes remplis d’action dans lesquels on verra l’énorme échelle que les fans attendent désormais de l’univers de The Walking Dead, et je suis très heureux d’annoncer que les fans ne vont pas devoir attendre longtemps pour découvrir ces nouveaux épisodes incroyables, qui seront dévoilés cet été.

En attendant la suite de The Walking Dead

Si la série principale tirera donc bientôt sa révérence, l’univers de The Walking Dead ne s’arrêtera pas là pour autant. Les fans pourront prochainement découvrir plusieurs spin-offs issus du show. Deux d’entre eux, Fear the Walking Dead et World Beyond, ont déjà été lancés.

Rick Grimes (Andrew Lincoln) - The Walking Dead © AMC

Et on devrait ensuite avoir droit à un film sur le personnage de Rick Grimes, et à une nouvelle série. Celle-ci sera centrée sur Daryl et Carol. Norman Reedus et Melissa McBride n’en ont donc pas fini avec l’univers de The Walking Dead, puisqu’ils y reprendront leurs rôles de la série principale. Et qui sait, peut-être verra-t-on aussi un film sur Negan ?

Quoi qu’il en soit, comme la série phare d’AMC s’arrête bientôt, la chaîne réserve donc à ses fans de nombreuses autres histoires situées dans le même univers.