Zack Snyder prépare une série adaptée de son film culte pour Warner

Zack Snyder, passé récemment chez Netflix après une collaboration longue et compliquée avec Warner Bros., devrait y revenir pour mettre en scène et produire une série adaptée de son film culte "300".

Zack Snyder de retour sur le champ de bataille

C'est un événement, et une surprise. En effet, le réalisateur, scénariste et producteur Zack Snyder, qui avait quitté Warner et les studios DC avec fracas après l'aventure tumultueuse de la Justice League, était passé chez Netflix pour son film de zombie Army of the Dead et les deux premiers opus de sa saga Rebel Moon. Une collaboration avec la plateforme de streaming qui a donné des résultats mitigés. On apprend aujourd'hui, via les révélations exclusives de Variety, que l'enfant terrible de la SF hollywoodienne serait en négociations avancées pour revenir chez Warner Bros., avec un projet qui va faire saliver ses fans : une adaptation de 300 en série.

Leonidas (Gerard Butler) - 300 ©Warner Bros.

Son film 300 adapté en série

Ce retour aux sources pourrait-il permettre à Zack Snyder de renouer avec le succès ? En 2007, son deuxième long-métrage 300, adapté de la bande dessinée de Frank Miller et Lynn Varley, offrait une renversante représentation de la bataille des Thermopyles, événement historique survenu en 480 av. JC lors duquel 300 spartiates menés par le roi Léonidas Ier ont résisté jusqu'au dernier aux dizaines de milliers de soldats de l'armée perse de Xerxès Ier. Un film à l'esthétique alors inédite, usant de couleurs saturées et de la technique d'incrustation pour représenter au mieux le travail graphique de Miller.

300, porté notamment par Gerard Butler, divise la critique mais est un succès commercial avec 456 millions de dollars encaissés au box-office mondial. Devenu culte, 300 reste à ce jour perçu, en concurrence avec Man of Steel, comme la plus franche réussite de Zack Snyder.

Ce projet de série est donc un événement, mais pas une surprise dans la mesure où Zack Snyder n'a jamais fait secret de son désir de développer l'univers de 300 dans ce format. Ce projet de série, dont les détails restent confidentiels, serait un préquel au film 300. Zack Snyder devrait réaliser et être à la production exécutive de cette série, accompagnée de sa femme Deborah à la production. Son retour chez Warner Bros., en l'occurrence chez Warner Bros. Television, signifierait une relation apaisée entre le Zack Snyder et ces studios, et par ailleurs gage a priori d'une certaine qualité de production.