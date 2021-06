CRITIQUE / AVIS FILM - « La Brigade des 800 » arrive en France en VOD et DVD/Blu-Ray. Réalisé par Hu Guan, le film revient sur un moment historique survenu pendant la guerre entre la Chine et le Japon.

La Brigade des 800 : LE blockbuster chinois de l'année

Réalisé par Hu Guan (Wo he wo de zu guo), le film La Brigade des 800 a fait parler de lui au cours de l’année passée. En effet, malgré la pandémie de COVID-19, ce long-métrage chinois a su tirer son épingle du jeu. Contre toute attente, La Brigade des 800 est le plus gros succès au box-office mondial de toute l’année 2020, devançant ainsi des blockbusters américains comme Bad Boys for Life, Tenet ou encore Sonic. Le film de Hu Guan s’est imposé avec plus de 461 millions de dollars de recettes, pratiquement engrangés uniquement sur le sol chinois.

La Brigade des 800 prend place en 1937, lorsque la ville de Shanghai est encerclée par l’armée japonaise. Huit cents soldats chinois se sont alors retranchés dans un entrepôt au cœur de la cité, refusant d’abandonner leur position. D’une durée un peu excessive de 2h29, La Brigade des 800 n’a rien à envier aux blockbusters américains, tant le film de Hu Guan reprend tous les codes du genre. Le cinéaste signe une œuvre ambitieuse, souvent vertigineuse, bien qu’un peu asphyxiante. Parfois boursoufflé par un trop plein de séquences d’action, il n’empêche que le film est une proposition explosive du cinéma chinois, qui tente de s’aligner avec ses concurrents américains, et d’offrir ainsi un blockbuster impressionnant.

Une œuvre souvent usante

Il faut dire que Hu Guan a mis le paquet pour ses séquences de batailles. À travers une mise en scène survitaminée, et de courts plans-séquences impressionnants, il n'a (presque) pas besoin de jalouser la mise en scène de Steven Spielberg sur Il faut sauver le Soldat Ryan. Avec un étalonnage plutôt grisâtre, le metteur en scène propose une réalisation rythmée, violente et souvent impressionnante pour montrer l’horreur d’un conflit armé. Même si c’est parfois un peu trop cinématographique pour être totalement crédible, le réalisateur ne délaisse pas la crasse de la poussière, de la sueur, des larmes et du sang.

La Brigade des 800 ©TheJokersFilm

Malheureusement, La Brigade des 800 s’éternise un peu. Hu Guan tourne rapidement à vide, et ne parvient pas toujours à captiver son auditoire par les tribulations géopolitiques à peine abordées. Il accumule les passages d’action et de bravoures, qui finissent parfois par fatiguer l’assistance. Le trop plein de séquences d’action lasse finalement un spectateur en pilotage automatique devant des retournements de situation attendus. De la même façon, Hu Guan n’apporte pas assez d’importance à ses personnages, qui demeurent des figures stéréotypées, sans réellement d’identité propre. Enfin, même si le sujet est passionnant, et permet d’apporter un regard nouveau sur un élément historique peu connu des occidentaux, la porté culturelle et informative demeure trop effleurée pour les férus d’histoire.

La Brigade des 800 de Hu Guan, en VOD dès le 16 juin, et en DVD et Blu-Ray à partir du 23 juin. Ci-dessus la bande-annonce. Découvrez ici toutes nos bandes-annonces.