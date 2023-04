CRITIQUE / AVIS FILM - Après un premier volet sorti en 2020, Adam Sandler et Jennifer Aniston sont de retour dans "Murder Mystery 2". Une nouvelle aventure Netflix drôle et attachante.

Murder Mystery 2 : le couple explosif est de retour

En 2020, Adam Sandler et Jennifer Aniston s'associent pour être les héros d'une comédie policière : Murder Mystery. Réalisé par Kyle Newacheck, le long-métrage parodiait les whodunit avec un manque criant de subtilité. Malgré quelques instants sympathiques, le film était oubliable, et on a surtout retenu la présence de Dany Boon dans la peau d'un détective français incompétent. Ça tombe bien, il est de retour dans la suite !

Trois ans plus tard, Nick et Audrey Spitz sont au centre d'une nouvelle aventure décomplexée, cette fois mise en scène par Jeremy Garelick. Après leur première enquête excitante, Nick et Audrey ont décidé d'ouvrir leur propre agence de détective privé. Alors que les affaires ne marchent pas, le couple est invité au mariage de leur ami milliardaire Maharajah (Adeel Akhtar), qui épouse la française Claudette (Mélanie Laurent). Les choses se déroulent à merveilles jusqu'à ce que le jeune marié se fasse enlever par des ravisseurs demandeurs de rançon. Nick et Audrey n'ont pas le choix, ils vont devoir s’engouffrer dans un nouveau mystère.

Une suite qui fonctionne

Même si le premier volet pouvait être divertissant, cela restait une comédie trop classique qui se contentait paresseusement de parodier les films policiers façon Agatha Christie. On n'attendait donc pas grand chose de cette suite. Pourtant, la recette fonctionne étonnement mieux dans ce deuxième volet. Comédie potache et généreuse, Murder Mystery 2 peut compter sur un rythme endiablé. 1h30 de métrage déchaîné, où le public ne s'ennuie jamais face à des pérégrinations qui surviennent toujours à 100 à l'heure.

Murder Mystery 2 ©Netflix

Le long-métrage de Jeremy Garelick débute avec une première partie plutôt drôle, où Murder Mystery 2 s'amuse à détourner les codes du whodunit - genre qui est dernièrement revenu à la mode notamment grâce à la saga A couteaux tirés. Avec Murder Mystery 2, Jeremy Garelick se moque du genre avec des séquences délirantes où le cinéaste détourne les clichés avec un humour malicieux.

Il y a par exemple une séquence sans queue ni tête, où tous les suspects se rendent les uns après les autres dans la chambre du couple Spitz. Une manière drôle et cocasse de retourner les situations habituelles du genre. Et de se moquer doucement de Glass Onion, qui partage un postulat de départ presque identique, où des individus se retrouvent sur une île privée.

Un duo de choc

Après cette introduction loufoque, Murder Mystery 2 déplace son intrigue à Paris. Une partie plus musclée où nos deux héros vont se confronter à une horde de méchants décidée à récupérer l'argent de la rançon. L'occasion de mettre en scène quelques séquences d'action étonnement réussies. Il faut souligner la fluidité de la mise en scène de Jeremy Garelick, qui propose quelques scènes musclées, plutôt bien filmées et parfaitement chorégraphiées. Notamment le temps de cette séquence en camionnette dans les rues de Paris très impressionnante, surtout pour une comédie.

Murder Mystery 2 ©Netflix

Enfin, Murder Mystery 2 peut compter sur la dynamique entre Adam Sandler et Jennifer Aniston. Les deux comédiens incarnent un couple attachant, touchant, auquel le public s'identifie facilement grâce à leur simplicité. Très généreux dans leurs interprétations, les deux stars internationales se donnent à fond pour ce duo, qui fonctionne si bien grâce à une écriture équitable. Les deux protagonistes sont mis au même niveau, ont le même temps d'écran, et sont portés par une écriture toujours juste.

En ressort alors un couple drôle, attachant, égalitaire, romantique, mignon au possible, mais aussi très heureux, et qui sonne parfois comme une véritable thérapie amoureuse. Grâce à ces deux personnages, Murder Mystery 2 peut aborder des thèmes plus profonds sur l'expression d'un couple après 18 ans de vie commune.

Murder Mystery 2 de Jeremy Garelick sur Netflix le 31 mars 2023.