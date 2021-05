CRITIQUE / AVIS FILM : Tom & Jerry, les deux meilleurs ennemis, débarquent pour la première fois dans un film en version live. Réalisé par Tim Story, « Tom & Jerry » sort ce mercredi 19 mai au cinéma.

Tom & Jerry : première incursion dans un film live

Âgés aujourd'hui de 81 ans, Tom et Jerry en ont parcouru du chemin depuis les années 1940. Créé par William Hanna et Joseph Barbera, ce dessin animé culte a été diffusé pour la première fois le 10 février 1940. Après de nombreuses saisons, le chat et la souris sont de retour dans un format inédit : le film en prises de vues réelles. De la même manière que des films comme Space Jam et Les Looney Tunes passent à l'action, Tom et Jerry sont incrustés en dessin animé dans un film live. L'occasion de voir les deux personnages de cartoon côtoyer des comédiens comme Chloë Grace Moretz et Michael Pena. Côté réalisation, c'est Tim Story qui prend les rennes du projet.

Tom & Jerry ©Warner Bros Studios

Un projet Warner Bros mis en scène par le réalisateur de Les 4 Fantastiques, ça n'annonçait rien de bon. Effectivement, le film Tom & Jerry est très loin du chef-d’œuvre. Mais en tant que divertissement pour les enfants, le long-métrage remplit son cahier des charges sans difficultés. Tim Story offre une aventure dans la veine directe de la série animée, et permet à ces deux héros cultes de se faire une nouvelle peau. Tom & Jerry est une proposition joyeuse, pleine de volonté, de couleurs, et de bonne humeur. Et pour le coup, le projet ne donne pas l'impression d'être trop calculé, et de s'inscrire dans un univers plus large (surtout que Space Jam 2 sort dans quelques semaines). Le long-métrage est un divertissement à part entière, qui propose quelques instants cocasses agréables.

Un divertissement sans grandes conséquences

Bien évidemment, Tom & Jerry n'est pas vraiment un film surprenant. Tim Story ne prend aucun risque et ressasse les blagues habituelles du duo. Cette proposition ne révolutionne en rien le concept de la série, et justifie son existence par son seul apport visuel. Si ce n'est l'opposition entre dessin animé et prises de vues réelles, le film n'a pas de raison d'être. C'est un peu léger pour légitimer le film.

Tom & Jerry ©Warner Bros Studios

Relecture moderne du dessin animé, les fans de la licence seront en terrain connu. Tim Story respecte le matériau de base qu'il ne dénigre pas. Les deux animaux restent muets à notre grand soulagement. Et l'idée de mettre en scène tout le bestiaire sous forme animée n'est pas stupide. Alors, malheureusement, ça n'atteint pas l'efficacité de ses ancêtres, que ce soit Space Jam ou bien sûr Qui veut la peau de Roger Rabbit ?. Mais Tom & Jerry s'avère être un divertissement, certes calibré, mais assez attachant, qui séduira sans trop de difficulté les plus petits.

Tom & Jerry de Tim Story, au cinéma le 19 mai 2021. Découvrez la bande-annonce ci-dessus. Retrouvez ici toutes nos bandes-annonces.